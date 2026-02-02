lunes 2 de febrero 2026

En las redes

El tiktoker que analizó el CI de los sanjuaninos, feliz tras la lluvia y un dardo a sus competidores: "Se les moja el cemento y pierden dinero"

En un video difundido en redes sociales, Elías Rodríguez Corti se refirió a las inclemencias registradas en la provincia. Afirmó que la situación perjudicó a otros comerciantes del rubro de la construcción, mientras que favoreció sus propias ventas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las declaraciones de un creador de contenido sanjuanino volvieron a generar revuelo en redes sociales. Durante los últimos días, Elías Rodríguez Corti celebró públicamente las pérdidas económicas de otros comerciantes de su mismo rubro -venta de materiales de construcción- en medio de las lluvias registradas en San Juan.

Se trata del usuario de TikTok elias.rodriguezcorti, quien difundió un video en el que expresó su satisfacción por los daños ocasionados por el temporal a competidores del sector. “Estoy muy contento. Hay muchos competidores que venden cemento y no tienen galpón, lo venden barato, entonces lo dejan afuera y cuando llueve así, yo estoy feliz porque se les moja todo el cemento y pierden dinero”, afirmó. En ese mismo mensaje, agregó que la situación lo beneficia comercialmente: “Encima yo facturo más porque vendo membranas y nylon”.

Las expresiones se suman a una serie de publicaciones previas del mismo usuario que ya habían despertado debate público. Días atrás, Rodríguez Corti había asegurado haber analizado el “coeficiente intelectual del sanjuanino promedio” a partir del consumo de contenidos virales en plataformas digitales, y cuestionó hábitos culturales y sociales de la población local.

En uno de esos videos, sostuvo que le resultó llamativo que uno de los contenidos más vistos en San Juan fuera el de una mujer que se presenta como vidente, lo que, según su interpretación, “tira el promedio completamente para abajo”. A partir de ese ejemplo, el tiktoker expresó críticas sobre conductas sociales, laborales y culturales, y afirmó que el sanjuanino “pierde el tiempo mirando eso”.

En otras publicaciones, el creador de contenido insistió en su postura y sostuvo que su objetivo es “ayudar a la población de San Juan a ser más inteligente”, al tiempo que llamó a debatir temas vinculados a educación, lectura comprensiva, impuestos y responsabilidad cívica. También realizó referencias históricas y sostuvo que la provincia debería recuperar un perfil de desarrollo basado en la formación y el conocimiento.

Rodríguez Corti se presenta en redes sociales como emprendedor y vinculado a un comercio de materiales de construcción, herramientas y productos de ferretería en San Juan. Sus declaraciones generaron reacciones divididas en plataformas digitales, entre quienes respaldan sus opiniones y quienes cuestionan el tono, las generalizaciones y el contenido de sus afirmaciones.

