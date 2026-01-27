Un creador de contenido local generó repercusión en redes sociales tras publicar una serie de videos en los que realiza un polémico análisis sobre los intereses, hábitos y nivel educativo de los sanjuaninos, a partir de lo que considera el consumo de contenidos virales en plataformas digitales.

Se trata del usuario de TikTok elias.rodriguezcorti, quien en un video difundido en los últimos días afirmó haber evaluado el “coeficiente intelectual del sanjuanino promedio” y sostuvo que un dato en particular lo llevó a una conclusión negativa. Según explicó, le llamó la atención que el video más visto de San Juan en una reconocida plataforma digital corresponda a una mujer que se presenta como vidente y asegura predecir el futuro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2016257061915447498&partner=&hide_thread=false Un tiktoker analizó el coeficiente intelectual de los sanjuaninos: "Tengo que ayudar a la población a ser más inteligente"



Video gentileza: elias.rodriguezcorti pic.twitter.com/2s7FqsOeFm — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 27, 2026

A partir de ese ejemplo, el tiktoker expresó que, desde su punto de vista, ese tipo de consumo “tira el promedio completamente para abajo” y lo llevó a cuestionar conductas sociales, laborales y culturales. “Descubrí que el sanjuanino es muy poco inteligente para perder el tiempo mirando eso”, afirmó, y agregó que ese análisis personal le permitió sacar conclusiones sobre problemáticas como la conflictividad laboral, la falta de interés en temas que considera “serios” y ciertas actitudes sociales.

En otro video, también publicado recientemente, Rodríguez Corti volvió sobre la misma línea y cuestionó la viralización de contenidos que califica como poco relevantes, como videos grabados en espacios públicos o apariciones televisivas que, según él, no aportan valor educativo. “Tengo que ayudar a la población de San Juan a ser más inteligente”, sostuvo, al explicar el motivo por el cual realiza ese tipo de publicaciones.

En ese mensaje, el creador de contenido llamó a “combatir” lo que considera una cultura superficial y propuso volver a discutir temas como educación, lectura comprensiva, impuestos y responsabilidad cívica. Incluso hizo una referencia histórica al señalar que San Juan fue una potencia regional “hace 150 años”, durante el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, y planteó la necesidad de recuperar ese perfil a través del estudio y la formación.

Rodríguez Corti se presenta en sus redes sociales como emprendedor y es uno de los responsables de un local dedicado a la venta de materiales de construcción, herramientas, metales y productos de ferretería en San Juan. Sus declaraciones generaron debate y reacciones divididas en redes sociales, entre quienes coinciden con su diagnóstico y quienes cuestionan el tono y las generalizaciones realizadas en sus videos.