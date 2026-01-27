martes 27 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

Un tiktoker analizó el coeficiente intelectual de los sanjuaninos: "Tengo que ayudar a la población a ser más inteligente"

Las declaraciones de un creador de contenido local, que cuestionó los consumos virales y llamó a un cambio cultural basado en la educación y el debate de temas considerados serios, desataron una fuerte discusión en redes sociales sobre identidad, hábitos digitales y el rumbo de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
elias rodriguez corti

Un creador de contenido local generó repercusión en redes sociales tras publicar una serie de videos en los que realiza un polémico análisis sobre los intereses, hábitos y nivel educativo de los sanjuaninos, a partir de lo que considera el consumo de contenidos virales en plataformas digitales.

Lee además
Montuva, arrasado: montañas de barro dentro del salón de eventos. La creciente se llevó muebles, alambrados y deformó por completo el terreno del predio en Zonda. video
Creciente histórica

La noche en la que el agua y el barro lo cambiaron todo: dos testimonios desde la tragedia en Zonda
el temporal golpeo zonas productivas y activo relevamientos oficiales en zonda e iglesia
Relevamiento

El temporal golpeó zonas productivas y activó relevamientos oficiales en Zonda e Iglesia

Se trata del usuario de TikTok elias.rodriguezcorti, quien en un video difundido en los últimos días afirmó haber evaluado el “coeficiente intelectual del sanjuanino promedio” y sostuvo que un dato en particular lo llevó a una conclusión negativa. Según explicó, le llamó la atención que el video más visto de San Juan en una reconocida plataforma digital corresponda a una mujer que se presenta como vidente y asegura predecir el futuro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2016257061915447498&partner=&hide_thread=false

A partir de ese ejemplo, el tiktoker expresó que, desde su punto de vista, ese tipo de consumo “tira el promedio completamente para abajo” y lo llevó a cuestionar conductas sociales, laborales y culturales. “Descubrí que el sanjuanino es muy poco inteligente para perder el tiempo mirando eso”, afirmó, y agregó que ese análisis personal le permitió sacar conclusiones sobre problemáticas como la conflictividad laboral, la falta de interés en temas que considera “serios” y ciertas actitudes sociales.

En otro video, también publicado recientemente, Rodríguez Corti volvió sobre la misma línea y cuestionó la viralización de contenidos que califica como poco relevantes, como videos grabados en espacios públicos o apariciones televisivas que, según él, no aportan valor educativo. “Tengo que ayudar a la población de San Juan a ser más inteligente”, sostuvo, al explicar el motivo por el cual realiza ese tipo de publicaciones.

En ese mensaje, el creador de contenido llamó a “combatir” lo que considera una cultura superficial y propuso volver a discutir temas como educación, lectura comprensiva, impuestos y responsabilidad cívica. Incluso hizo una referencia histórica al señalar que San Juan fue una potencia regional “hace 150 años”, durante el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, y planteó la necesidad de recuperar ese perfil a través del estudio y la formación.

Rodríguez Corti se presenta en sus redes sociales como emprendedor y es uno de los responsables de un local dedicado a la venta de materiales de construcción, herramientas, metales y productos de ferretería en San Juan. Sus declaraciones generaron debate y reacciones divididas en redes sociales, entre quienes coinciden con su diagnóstico y quienes cuestionan el tono y las generalizaciones realizadas en sus videos.

Temas
Seguí leyendo

La frase de un niño de La Bebida que causó gran conmoción: "Que no venga más la lluvia"

Dolor en Caucete por la muerte de "Paco", un histórico comerciante

Tras enviar muestras al Malbrán, descartaron casos positivos de la gripe H3N2 en San Juan

Baile de Carnaval de la UVT: fecha, precio y todo lo que tenés que saber

Cara a cara con el infierno: el crudo relato de un bombero sanjuanino que combate el fuego en Chubut

Vialidad Provincial activa un plan estratégico de repavimentación y señalización para este 2026

Organizan una colecta para quienes sufrieron pérdidas tras la crecida en Zonda: cómo ayudar

"Los sanjuaninos son unos cochinos", el duro mensaje del joven de la bolsa que va limpiando San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Montuva, arrasado: montañas de barro dentro del salón de eventos. La creciente se llevó muebles, alambrados y deformó por completo el terreno del predio en Zonda. video
Creciente histórica

La noche en la que el agua y el barro lo cambiaron todo: dos testimonios desde la tragedia en Zonda

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan video
Visita de lujo

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos de San Juan, con un aumento del 2,8 por ciento.
Atención

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos sanjuaninos

Barrio Las Pampas, en Pocito. imagen archivo Tiempo de San Juan
Otra vez

Le dispararon y apuñalaron a un joven en el barrio Las Pampas

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia
De no creer

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia

Una amistad que nació en Europa y la promesa de venir a la Vuelta: la historia detrás de la visita de Gabriela Sabatini a San Juan
Lo que nadie contó

Una amistad que nació en Europa y la promesa de venir a la Vuelta: la historia detrás de la visita de Gabriela Sabatini a San Juan

Te Puede Interesar

Imagen iliustrativa
Robo callejero

Otro conductor de Uber fue golpeado y asaltado por tres ladrones en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pocito no se baja: Contte dio el golpe en Punta Negra, ganó la contrarreloj y ahora manda en la general de la Vuelta a San Juan
Etapa electrizante

Pocito no se baja: Contte dio el golpe en Punta Negra, ganó la contrarreloj y ahora manda en la general de la Vuelta a San Juan

El Ministerio Público, sacudido por tres casos de alto impacto en plena feria judicial
En San Juan

El Ministerio Público, sacudido por tres casos de alto impacto en plena feria judicial

Secuestraron decenas aves silvestres en un operativo en 25 de Mayo: hay un detenido
Tupelí

Secuestraron decenas aves silvestres en un operativo en 25 de Mayo: hay un detenido

Imagen ilustrativa. 
En Albardón

La Laja: hacía acrobacias con la moto, se cayó y terminó con el brazo quebrado