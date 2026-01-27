martes 27 de enero 2026

UNSJ

Pica en punta Ingeniería en Minas por el boom de la actividad minera en San Juan

La carrera concentró la mayor cantidad de aspirantes en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, impulsada por el crecimiento del sector minero, y casi duplicó a Civil e Industrial en cantidad de inscriptos para el ciclo 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (24)

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) inició el ciclo académico 2026 con una fuerte demanda de aspirantes, impulsada principalmente por el crecimiento de la actividad minera en la provincia. En ese contexto, Ingeniería en Minas se consolidó como la carrera más elegida, con una marcada diferencia respecto del resto de las especialidades.

La minería explicó más del 85% de las exportaciones de San Juan en 2025.
San Juan exportó casi 1.800 millones de dólares en minerales el año pasado
Desde el Gobierno de San Juan aseguran que el acuerdo con la Unión Europea será “pura ganancia” para la minería y con beneficios para la energía solar, aunque admitió tensiones en sectores como el aceite de oliva.
Lo que San Juan gana, y lo que arriesga, con el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur

Según datos oficiales de la unidad académica, Ingeniería en Minas registró 668 aspirantes, casi el doble que las carreras que le siguen en cantidad de postulantes, como Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial, que rondan los 400 inscriptos cada una. Las cifras corresponden a un relevamiento realizado al 23 de enero y podrían incrementarse en las próximas semanas.

El vicedecano de la Facultad de Ingeniería, Erik Laciar, explicó que este fenómeno responde al contexto productivo de la provincia. “San Juan está apostando fuertemente al desarrollo minero, lo que hace que la Ingeniería en Minas no solamente sea la más beneficiada, sino que además traccione al resto de las ingenierías”, señaló. En ese sentido, remarcó que en los últimos tres años esta carrera viene liderando el número de postulantes.

Por su parte, la decana de la Facultad, Andrea Díaz, realizó un balance positivo del proceso de ingreso y destacó el interés sostenido de los jóvenes por las carreras de ingeniería. Actualmente, 350 estudiantes ya aprobaron los módulos disciplinares del curso de ingreso y se encuentran en condiciones de comenzar a cursar durante este 2026.

El curso de ingreso se desarrolló bajo modalidad a distancia, con inicio en abril y finalización en octubre, mientras que el curso intensivo, que comenzó en noviembre, se retomará el lunes 2 de febrero en el turno mañana y se extenderá hasta los primeros días de marzo. En total, la Facultad contabiliza 2.880 aspirantes, incluyendo a quienes ya ingresaron y a quienes continúan en el trayecto de ingreso.

Además de Minas, se registra una demanda significativa en Bioingeniería, Ingeniería Electrónica, Electromecánica, Mecánica e Industrial, así como en Ingeniería Agronómica, que cuenta con alrededor de 168 aspirantes.

