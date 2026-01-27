martes 27 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Salto de ventas de oro

San Juan exportó casi 1.800 millones de dólares en minerales el año pasado

Impulsada casi en su totalidad por el oro, y con Veladero como eje central, la minería consolidó a San Juan como uno de los grandes generadores de divisas del país.

Por Elizabeth Pérez
La minería explicó más del 85% de las exportaciones de San Juan en 2025.

La minería explicó más del 85% de las exportaciones de San Juan en 2025.

La provincia de San Juan cerró 2025 con un dato que confirma el peso estratégico de su minería en la economía regional y nacional. Según cifras oficiales, las exportaciones de minerales alcanzaron los 1.757 millones de dólares durante el año pasado, un monto que la ubica entre los principales polos exportadores del país.

Lee además
Oro, medicamentos y vino, tres símbolos de la producción sanjuanina que reflejan el giro de la matriz exportadora provincial al cierre de 2025.
Nuevas cifras al cierre del 2025

El vino ya no manda: oro, medicamentos y pasas lideran las exportaciones de San Juan
El 2025 fue récord histórico para las exportaciones mineras. El oro explicó más del 80% de las ventas un desempeño que impacta de lleno en provincias como San Juan.
En el país

El Gobierno nacional confirmó el récord de exportaciones mineras: más de 6.000 millones de dólares en 2025

El crecimiento fue fuerte. En comparación con 2024, cuando las ventas externas habían sido de 1.469 millones de dólares, el sector registró un aumento interanual del 19,6%.

De este modo, la minería explicó el 85,5% del total exportado por la provincia, ampliando su participación frente al 81,1% del año anterior. Así lo señala el Informe Origen Provincial de las Exportaciones Mineras, que acaba de publicar la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, que forma parte de la Secretaría de Minería del Ministerio de Economía de la Nación.

En el plano nacional, San Juan aportó el 29,1% de todas las exportaciones mineras de la Argentina durante 2025, consolidándose como una de las provincias clave para el ingreso de divisas.

Diciembre, con baja interanual pero fuerte peso minero

En el último mes del 2025, las exportaciones mineras sanjuaninas sumaron 141 millones de dólares. Si bien el valor implicó una caída del 17,7% frente al mismo mes de 2024, cuando se habían exportado 171 millones, la minería siguió dominando la economía sanjuanina: representó el 86,3% de las ventas externas mensuales.

El oro volvió a ser la estrella: concentró el 96,8% de los envíos de diciembre, seguido de lejos por las cales, con una participación del 2,9%. Los principales destinos fueron Suiza, que absorbió el 58,8% de la producción, e India, con el 37,3%.

Veladero, el motor de exportaciones

Detrás de los números provinciales aparece un protagonista central: la mina de oro Veladero. El yacimiento se consolidó durante 2025 como el principal motor de las exportaciones mineras de San Juan y uno de los más relevantes del país.

Al representar el oro casi el 97% de las exportaciones provinciales, Veladero fue el principal responsable del flujo de divisas que permitió alcanzar los casi 1.800 millones de dólares anuales.

A nivel nacional

A nivel país, el sector minero mostró un crecimiento aún más acelerado. Durante 2025, la Argentina exportó minerales por 6.037 millones de dólares, con un incremento interanual del 29,2%, tal como se informó el pasado 16 de enero.

Cinco provincias explicaron el 98,4% de ese total: Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Catamarca y Salta. Santa Cruz lideró el ranking con 2.383 millones de dólares, mientras que el NOA, impulsado por el litio, sumó en conjunto 1.803 millones.

Temas
Seguí leyendo

Pica en punta Ingeniería en Minas por el boom de la actividad minera en San Juan

Atrapan a una cómplice del estafador que dijo tener una mina de oro en San Juan

Milei tildó de "don Chatarrín" a un magnate que realizó una importante inversión en San Juan

Tras enviar muestras al Malbrán, descartaron casos positivos de la gripe H3N2 en San Juan

Una amistad que nació en Europa y la promesa de venir a la Vuelta: la historia detrás de la visita de Gabriela Sabatini a San Juan

Vuelven las lluvias: el SMN anunció alerta amarilla para San Juan, ¿en qué horario llegarían?

Baile de Carnaval de la UVT: fecha, precio y todo lo que tenés que saber

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos sanjuaninos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
pica en punta ingenieria en minas por el boom de la actividad minera en san juan
UNSJ

Pica en punta Ingeniería en Minas por el boom de la actividad minera en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos de San Juan, con un aumento del 2,8 por ciento.
Atención

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos sanjuaninos

Barrio Las Pampas, en Pocito. imagen archivo Tiempo de San Juan
Otra vez

Le dispararon y apuñalaron a un joven en el barrio Las Pampas

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia
De no creer

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia

Una amistad que nació en Europa y la promesa de venir a la Vuelta: la historia detrás de la visita de Gabriela Sabatini a San Juan
Lo que nadie contó

Una amistad que nació en Europa y la promesa de venir a la Vuelta: la historia detrás de la visita de Gabriela Sabatini a San Juan

El alerta amarilla del SMN rige para la tarde y noche de este martes en todo San Juan.
Pronóstico

Vuelven las lluvias: el SMN anunció alerta amarilla para San Juan, ¿en qué horario llegarían?

Te Puede Interesar

La minería explicó más del 85% de las exportaciones de San Juan en 2025.
Salto de ventas de oro

San Juan exportó casi 1.800 millones de dólares en minerales el año pasado

Por Elizabeth Pérez
Pica en punta Ingeniería en Minas por el boom de la actividad minera en San Juan
UNSJ

Pica en punta Ingeniería en Minas por el boom de la actividad minera en San Juan

Imagen iliustrativa
Robo callejero

Otro conductor de Uber fue golpeado y asaltado por tres ladrones en Pocito

Pocito no se baja: Contte dio el golpe en Punta Negra, ganó la contrarreloj y ahora manda en la general de la Vuelta a San Juan
Etapa electrizante

Pocito no se baja: Contte dio el golpe en Punta Negra, ganó la contrarreloj y ahora manda en la general de la Vuelta a San Juan

El Ministerio Público, sacudido por tres casos de alto impacto en plena feria judicial
En San Juan

El Ministerio Público, sacudido por tres casos de alto impacto en plena feria judicial