San Juan exportó casi 1.800 millones de dólares en minerales el año pasado

La minería explicó más del 85% de las exportaciones de San Juan en 2025.

La provincia de San Juan cerró 2025 con un dato que confirma el peso estratégico de su minería en la economía regional y nacional. Según cifras oficiales, las exportaciones de minerales alcanzaron los 1.757 millones de dólares durante el año pasado, un monto que la ubica entre los principales polos exportadores del país.

En el país El Gobierno nacional confirmó el récord de exportaciones mineras: más de 6.000 millones de dólares en 2025

Nuevas cifras al cierre del 2025 El vino ya no manda: oro, medicamentos y pasas lideran las exportaciones de San Juan

El crecimiento fue fuerte. En comparación con 2024, cuando las ventas externas habían sido de 1.469 millones de dólares, el sector registró un aumento interanual del 19,6%.

De este modo, la minería explicó el 85,5% del total exportado por la provincia, ampliando su participación frente al 81,1% del año anterior. Así lo señala el Informe Origen Provincial de las Exportaciones Mineras, que acaba de publicar la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, que forma parte de la Secretaría de Minería del Ministerio de Economía de la Nación.

En el plano nacional, San Juan aportó el 29,1% de todas las exportaciones mineras de la Argentina durante 2025, consolidándose como una de las provincias clave para el ingreso de divisas.

Diciembre, con baja interanual pero fuerte peso minero

En el último mes del 2025, las exportaciones mineras sanjuaninas sumaron 141 millones de dólares. Si bien el valor implicó una caída del 17,7% frente al mismo mes de 2024, cuando se habían exportado 171 millones, la minería siguió dominando la economía sanjuanina: representó el 86,3% de las ventas externas mensuales.

El oro volvió a ser la estrella: concentró el 96,8% de los envíos de diciembre, seguido de lejos por las cales, con una participación del 2,9%. Los principales destinos fueron Suiza, que absorbió el 58,8% de la producción, e India, con el 37,3%.

Veladero, el motor de exportaciones

Detrás de los números provinciales aparece un protagonista central: la mina de oro Veladero. El yacimiento se consolidó durante 2025 como el principal motor de las exportaciones mineras de San Juan y uno de los más relevantes del país.

Al representar el oro casi el 97% de las exportaciones provinciales, Veladero fue el principal responsable del flujo de divisas que permitió alcanzar los casi 1.800 millones de dólares anuales.

A nivel nacional

A nivel país, el sector minero mostró un crecimiento aún más acelerado. Durante 2025, la Argentina exportó minerales por 6.037 millones de dólares, con un incremento interanual del 29,2%, tal como se informó el pasado 16 de enero.

Cinco provincias explicaron el 98,4% de ese total: Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Catamarca y Salta. Santa Cruz lideró el ranking con 2.383 millones de dólares, mientras que el NOA, impulsado por el litio, sumó en conjunto 1.803 millones.