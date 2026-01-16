viernes 16 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En el país

El Gobierno nacional confirmó el récord de exportaciones mineras: más de 6.000 millones de dólares en 2025

Las exportaciones del sector alcanzaron los 6.037 millones de dólares en 2025, el nivel más alto desde que hay registros.

Por Elizabeth Pérez
El 2025 fue récord histórico para las exportaciones mineras. El oro explicó más del 80% de las ventas un desempeño que impacta de lleno en provincias como San Juan.

El 2025 fue récord histórico para las exportaciones mineras. El oro explicó más del 80% de las ventas un desempeño que impacta de lleno en provincias como San Juan.

image

El Gobierno nacional salió a confirmar y celebrar este viernes 16 de enero un hito histórico para la minería argentina. A través de un comunicado oficial, informó que durante el período enero-diciembre de 2025 las exportaciones del sector alcanzaron los 6.037 millones de dólares, el valor más alto registrado hasta el momento y un crecimiento interanual del 29,2%.

Lee además
Mina de oro Veladero en San Juan. El récord del oro fortalece el valor de las exportaciones mineras de San Juan, con Veladero en producción y otros proyectos avanzados.
Récord histórico en el 2025

La minería aportó dólares como nunca antes y San Juan estuvo entre las provincias clave del salto
Mina de oro Veladero en San Juan. El récord del oro fortalece el valor de las exportaciones mineras de San Juan, con Veladero en producción y otros proyectos avanzados.
Rompió otro récord

El oro trepó a U$S 4.600 y tiene un efecto directo en la minería de San Juan

El dato ya había sido comunicado en diciembre por la CAEM y la Bolsa de Valores de Rosario, tal como reprodujo Tiempo de San Juan. Y ratifica el fuerte desempeño del sector, consolidando a la minería como uno de los principales generadores de divisas de la economía argentina, en un contexto marcado por la escasez de dólares.

image

Según el detalle oficial, los minerales metalíferos explicaron la mayor parte del ingreso de divisas: sumaron 4.948 millones de dólares y representaron el 82% del total exportado. Dentro de ese grupo, el oro fue el gran protagonista, con ventas externas por 4.078 millones de dólares, una cifra que también marca un récord histórico.

Este desempeño tiene un impacto directo en provincias con fuerte perfil minero, como San Juan, donde la actividad explica gran parte del comercio exterior y del entramado productivo, y donde el oro sigue siendo el principal aporte a la balanza comercial.

El litio también marcó un máximo

El comunicado oficial también destacó el desempeño del litio, que alcanzó exportaciones por 905 millones de dólares en 2025, el valor más alto desde el inicio de la actividad en el país. El mineral explicó el 15% del total exportado por la minería.

Desde el Gobierno atribuyeron este salto a la entrada en producción de cuatro nuevos proyectos entre 2024 y 2025, lo que elevó a siete la cantidad de minas de litio en operación en Argentina. En tanto, el resto de los minerales totalizó exportaciones por 184 millones de dólares, equivalente al 3% del total del sector.

Precios, proyectos y expectativas a futuro

De acuerdo con el análisis oficial, el récord exportador es resultado de una combinación de factores: precios internacionales favorables, la puesta en marcha de nuevos proyectos y la consolidación de operaciones ya existentes.

En ese marco, el Gobierno subrayó el rol del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) como una herramienta clave para sostener y ampliar el crecimiento del sector. Con las inversiones en marcha y los proyectos en carpeta, especialmente en minerales estratégicos, se proyecta un nuevo salto de la balanza comercial minera en los próximos años.

Para provincias como San Juan, donde la minería es uno de los pilares de la economía, la confirmación oficial del récord refuerza el peso del sector en la generación de dólares, empleo e inversión, y vuelve a ubicar a la actividad en el centro del debate económico nacional.

Temas
Seguí leyendo

Por qué la cosecha de uvas "normal" que se espera en San Juan puede complicar al viñatero

En San Juan, el carrito pesa más: alimentos e inflación superaron la media nacional, según una consultora privada

ARCA: cuáles son las nuevas escalas del monotributo 2026

El dólar sigue en retroceso y marcó su valor más bajo desde diciembre

El "Señor de los diques" sanjuaninos, tras la segunda licitación millonaria vial del gobierno de Mendoza

El Gobierno empezó a mover fichas para avanzar con la venta de acciones de Aerolíneas Argentinas

Golpe al "oro verde" de San Juan: el granizo impactó al pistacho, el cultivo estrella

Celulares con aranceles cero: cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max a partir de hoy

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Según la consultora privada Fundeg, los mayores aumentos en San Juan se concentraron en alimentos clave de la canasta básica, especialmente carnes y frutas, que tienen un fuerte impacto en el gasto mensual de las familias.
Medición privada de precios

En San Juan, el carrito pesa más: alimentos e inflación superaron la media nacional, según una consultora privada

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Así quedó el auto Peugeot 208 en el que viajaban los tres jóvenes.
Caso Evelyn Esquivel

Lo que no se dijo del accidente de 25 de Mayo que dejó grave a una joven sanjuanina

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo
Caucete

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo

Vamos a perder la conducta: la ácida advertencia a la prensa de uno de los detenidos por la persecución en la Circunvalación
Flagrancia

"Vamos a perder la conducta": la ácida advertencia a la prensa de uno de los detenidos por la persecución en la Circunvalación

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto
Alivio

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto

Se robaron una moto valuada en 50 millones de pesos en Concepción
Investigación

Se robaron una moto valuada en 50 millones de pesos en Concepción

Te Puede Interesar

Según la consultora privada Fundeg, los mayores aumentos en San Juan se concentraron en alimentos clave de la canasta básica, especialmente carnes y frutas, que tienen un fuerte impacto en el gasto mensual de las familias.
Medición privada de precios

En San Juan, el carrito pesa más: alimentos e inflación superaron la media nacional, según una consultora privada

Por Elizabeth Pérez
Video: así un motochorro le robó a una mujer en Rivadavia
Barrio Olivares de Natania

Video: así un motochorro le robó a una mujer en Rivadavia

Imagen ilustrativa
Oficial

Confirmaron la causa de la muerte de la mujer encontrada sin vida en Jáchal

El exgobernador Uñac con Sergio Ruiz y el exministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino. 
EXCLUSIVO

El expresidente de OSSE que aprobó los caños del primo de Uñac ahora es asesor del senador

Disfrutar del rafting en el río Jáchal es una de las mejores actividades que ofrece el verano en San Juan.
Tiempo de verano en SJ

Rafting en el Río Jáchal: la imperdible experiencia que entrelaza adrenalina e increíbles paisajes