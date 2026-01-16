El Gobierno nacional confirmó el récord de exportaciones mineras: más de 6.000 millones de dólares en 2025

El 2025 fue récord histórico para las exportaciones mineras. El oro explicó más del 80% de las ventas un desempeño que impacta de lleno en provincias como San Juan.

El Gobierno nacional salió a confirmar y celebrar este viernes 16 de enero un hito histórico para la minería argentina. A través de un comunicado oficial, informó que durante el período enero-diciembre de 2025 las exportaciones del sector alcanzaron los 6.037 millones de dólares, el valor más alto registrado hasta el momento y un crecimiento interanual del 29,2%.

El dato ya había sido comunicado en diciembre por la CAEM y la Bolsa de Valores de Rosario, tal como reprodujo Tiempo de San Juan . Y ratifica el fuerte desempeño del sector, consolidando a la minería como uno de los principales generadores de divisas de la economía argentina, en un contexto marcado por la escasez de dólares.

Según el detalle oficial, los minerales metalíferos explicaron la mayor parte del ingreso de divisas: sumaron 4.948 millones de dólares y representaron el 82% del total exportado. Dentro de ese grupo, el oro fue el gran protagonista, con ventas externas por 4.078 millones de dólares, una cifra que también marca un récord histórico.

Este desempeño tiene un impacto directo en provincias con fuerte perfil minero, como San Juan, donde la actividad explica gran parte del comercio exterior y del entramado productivo, y donde el oro sigue siendo el principal aporte a la balanza comercial.

El litio también marcó un máximo

El comunicado oficial también destacó el desempeño del litio, que alcanzó exportaciones por 905 millones de dólares en 2025, el valor más alto desde el inicio de la actividad en el país. El mineral explicó el 15% del total exportado por la minería.

Desde el Gobierno atribuyeron este salto a la entrada en producción de cuatro nuevos proyectos entre 2024 y 2025, lo que elevó a siete la cantidad de minas de litio en operación en Argentina. En tanto, el resto de los minerales totalizó exportaciones por 184 millones de dólares, equivalente al 3% del total del sector.

Precios, proyectos y expectativas a futuro

De acuerdo con el análisis oficial, el récord exportador es resultado de una combinación de factores: precios internacionales favorables, la puesta en marcha de nuevos proyectos y la consolidación de operaciones ya existentes.

En ese marco, el Gobierno subrayó el rol del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) como una herramienta clave para sostener y ampliar el crecimiento del sector. Con las inversiones en marcha y los proyectos en carpeta, especialmente en minerales estratégicos, se proyecta un nuevo salto de la balanza comercial minera en los próximos años.

Para provincias como San Juan, donde la minería es uno de los pilares de la economía, la confirmación oficial del récord refuerza el peso del sector en la generación de dólares, empleo e inversión, y vuelve a ubicar a la actividad en el centro del debate económico nacional.