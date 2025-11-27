jueves 27 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Informe

Exportaciones en San Juan: la minería metalífera volvió a traccionar los números, pero el sector productivo cayó

Un informe de la Cámara de Comercio Exterior reveló que, sin el aporte del oro, las exportaciones sanjuaninas retrocedieron en los primeros nueve meses del año. La minería metalífera duplicó sus ventas al exterior, pero los sectores agrícola y agroindustrial siguen en baja.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mineria

San Juan volvió a mostrar en 2025 un comportamiento exportador profundamente desigual entre sectores. Según el último informe de la Cámara de Comercio Exterior de la provincia, las exportaciones crecieron 55,7% en valor FOB durante los primeros nueve meses del año en comparación con igual período de 2024. Sin embargo, ese incremento está impulsado exclusivamente por la minería metalífera: sin contar el oro, las exportaciones provinciales cayeron 2,76% en dólares y 0,43% en volumen.

Lee además
Negocios a full, en las Roundtables: vista del encuentro minero. 
Movida clave

San Juan en modo negocios: minería y tecnología en dos mesas estratégicas
José Morea.
FNS Forum

Para un alto ejecutivo de Vicuña, San Juan tiene una excelente reputación minera, pero un "paso en falso" regulatorio podría complicarla

El rubro de Piedras y Metales Preciosos, donde se registra el oro, duplicó prácticamente sus ingresos con un crecimiento del 95,42% en valor FOB, pasando de USD 442,7 millones a USD 865,1 millones. El volumen apenas se movió, con una mejora del 4,9%, lo que indica que la mejora se explica principalmente por el precio internacional y la mayor rentabilidad por tonelada exportada. Con este desempeño, el total provincial pasó de USD 742,8 millones a USD 1.156,9 millones; sin ese aporte, San Juan habría exportado menos que el año pasado.

Esa tendencia contrasta con lo que ocurrió en el sector agrícola, que tuvo un retroceso del 3,89% en dólares y una caída abrupta del 20% en volumen. El informe señala que esta baja responde a múltiples factores, entre ellos la crisis hídrica, los daños climáticos y la pérdida de competitividad. El comportamiento negativo fue generalizado y alcanzó a las principales producciones, como cebolla, ajo, alfalfa y semillas. Solo algunos cultivos puntuales, como el pistacho y el zapallo anco, mostraron crecimiento en valor y volumen, pero estos aumentos no lograron compensar la caída del resto de los productos agrícolas.

La industria agroexportadora tampoco logró mejorar, ya que las Manufacturas de Origen Agropecuario sufrieron un descenso del 6,34% en valor FOB, pese a que el volumen creció 4,7%. El sector olivícola fue el más afectado, con caídas importantes tanto en aceite de oliva como en aceitunas conservadas. El vino también profundizó su trayectoria descendente, con una disminución cercana al 24% en dólares. La única mejora destacada dentro de este rubro fue la de las pasas de uva, que aumentaron tanto sus ingresos como sus volúmenes exportados.

Los Minerales No Metalíferos, como bentonita, dolomita y creta, mostraron un leve crecimiento de alrededor del 6% en valor y del 5% en volumen, aunque su incidencia dentro del total exportado es acotada. Las Manufacturas de Origen Industrial, sin contar el oro, crecieron apenas 0,43% en valor y cayeron un 1,51% en volumen. Al sumar el oro, este rubro exhibe un aumento del 71,6% en dólares, pero esa mejora vuelve a estar atada al comportamiento de la minería metalífera. Dentro de las MOI, solo las exportaciones de cales mostraron una suba relevante, mientras que el resto de los productos industriales disminuyó.

En cuanto a los destinos, el 68% de las exportaciones sanjuaninas se dirigieron a América del Sur, con un crecimiento interanual, mientras que América del Norte, Europa y Asia mostraron retrocesos. La Cámara concluye que, pese a algunos precios internacionales favorables, la competitividad provincial continúa deteriorada. Influyen la presión impositiva, los mayores costos logísticos, la falta de acuerdos internacionales, la escasa flexibilización laboral y, en el caso del agro, el impacto persistente de la crisis hídrica.

Temas
Seguí leyendo

Alto ejecutivo chileno afirmó que la minería de San Juan ofrece óptimas condiciones

Con más subas que rebajas, así quedaron los precios de las carnes en la Feria de Capital

Navidad y Reyes: convocan a las jugueterías sanjuaninas a sumarse a una campaña nacional para impulsar las ventas

Chile apuesta a una sal de uso minero para mejorar el Paso de Agua Negra que lo une con San Juan

Cómo llegan la aceituna y el aceite de oliva sanjuanino a su día: vaivén de precios y la cosecha que viene

Magnates mendocinos con negocios en San Juan ofrecieron más de $2.000.000.000.000 para quedarse con Shell Argentina

No va más: Whirlpool Argentina cerró su planta de Pilar y despidió a sus 220 trabajadores

La actividad económica volvió a subir y Luis Caputo festejó: "A nada de máximos históricos"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
con mas subas que rebajas, asi quedaron los precios de las carnes en la feria de capital
Mercado de abasto

Con más subas que rebajas, así quedaron los precios de las carnes en la Feria de Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El allanamiento se realizó en el barrio Jardines del Oeste, en Rivadavia.
Fraude millonario

La estafa de $80.000.000 a una conocida empresa sanjuanina que terminó con un empleado preso

Imagen ilustrativa
Se les volvió en contra

Una joven vecina lo acusó de abuso sexual, todo era mentira y él ahora la denunció por falsa denuncia

¿Eso vale la vida de mi hijo?: la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar
Juicio por mala praxis

"¿Eso vale la vida de mi hijo?": la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia
Deceso

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

En febrero de este año, la empresa minera McEwen Copper aplicó Bischofita en el camino hacia el campamento de su proyecto Los Azules. ¿Se aplicará en el Paso de Agua Negra?
Conectividad en la cordillera

Chile apuesta a una sal de uso minero para mejorar el Paso de Agua Negra que lo une con San Juan

Te Puede Interesar

Las armas secuestradas durante el operativo realizado en la mañana de este jueves.
Operativo policial

Buscaban ventanales robados en Albardón y encontraron dos armas de fuego

Por Redacción Tiempo de San Juan
Exportaciones en San Juan: la minería metalífera volvió a traccionar los números, pero el sector productivo cayó
Informe

Exportaciones en San Juan: la minería metalífera volvió a traccionar los números, pero el sector productivo cayó

Tras un millonario robo, la Unión Vecinal de Pocito vuelve a ser víctima de la inseguridad: no dejaron ni los inodoros
Víctimas de la inseguridad

Tras un millonario robo, la Unión Vecinal de Pocito vuelve a ser víctima de la inseguridad: no dejaron ni los inodoros

Un funcionario top del macrismo ahora promociona su complejo en Barreal, con un retiro para personas en situación de liderazgo
En las redes

Un funcionario top del macrismo ahora promociona su complejo en Barreal, con un retiro para "personas en situación de liderazgo"

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson
Parte médico

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson