En la calle Lemos

Este jueves inaugura Parada Técnica, el primer paseo gastronómico de Rawson: todo lo que tenés que saber

El municipio dará inicio a la actividad en el primero de los espacios de venta de comida rápida, que planean ir extendiendo a otras zonas del departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este jueves inaugura Parada Técnica, el primer paseo gastronómico con carros de comida rápida de Rawson.

image

Rawson inaugurará este jueves 27 de noviembre la primera etapa del Paseo Gastronómico “Parada Técnica”, un nuevo espacio creado para revitalizar el espacio público, fortalecer la economía local y acompañar a un sector que, hasta ahora, trabajaba sin reconocimiento ni regulación formal en el departamento: el de los carros de comidas.

Como adelantó Tiempo de San Juan, el paseo estará ubicado en el Parque Provincial de Rawson, sobre la calle Lemos (recientemente repavimentada por el Gobierno provincial), entre Doctor Ortega y Boulevard Sarmiento, y contará con ocho foodtrucks, consolidándose como un nuevo punto de encuentro gastronómico a nivel provincial.

image

Para lograr su creación, por primera vez, el Municipio puso en marcha un plan de ordenamiento del rubro gastronómico móvil, que permitió:

  • Registrar más de 50 carros gastronómicos que actualmente funcionan en Rawson.

  • Aprobar adecuaciones técnicas, incluyendo la regularización de cuentas comerciales.

  • Implementar mejoras obligatorias en seguridad, higiene y buenas prácticas, optimizando tanto las condiciones laborales como la calidad del servicio al público.

Lo que viene este jueves

El secretario de Gobierno de Rawson, Sebastián Chirino, destacó que la inauguración marca un hito para el departamento. En diálogo con radio Sarmiento, explicó que, “hoy estamos cumpliendo con el inicio de este primer polo gastronómico, Parada Técnica es su nombre. Comenzamos con la ubicación de los primeros siete foodtrucks, que han cumplido con todos los requisitos de la normativa creada para este fin”.

image

La apertura oficial será este jueves desde las 20. Desde entonces, los emprendedores podrán trabajar de manera estable en el lugar, mientras que el público podrá disfrutar de un nuevo espacio al aire libre. La actividad continuará todos los días a partir de ahora, de lunes a viernes hasta la 1, y los fines de semana hasta las 2 o 3, según la demanda de la actividad.

Chirino destacó además que el paseo busca darle valor y movimiento al Parque Provincial Lemos, un espacio bien conservado que necesitaba actividad. Para ello, el Municipio brinda a los emprendedores seguridad, energía eléctrica, contenedores de residuos y acceso a sanitarios del parque.

image

Entre las propuestas, el público encontrará un clásico rawsino: el puesto de “El Dieguito”, con más de 30 años de historia frente a la cancha de Unión. A este se suman seis alternativas gastronómicas que ofrecerán desde hamburguesas de autor y sándwiches de carne mechada, hasta panchos creativos y otras opciones de comida rápida. “El objetivo es que vayan innovando y sumando productos que le den identidad al lugar”, señaló Chirino.

Más actividades y expansión del proyecto

Los fines de semana, el paseo sumará una feria de emprendedores, y no se descarta la incorporación de más propuestas culturales y recreativas. Además, ya están en marcha iniciativas como el Concurso del Sándwich Rawsino y el próximo Concurso del Chori Rawsino, pensados para impulsar la participación del público y aprovechar la temporada de verano.

Otra novedad es que Parada Técnica se convierte en la primera zona oficialmente habilitada para carros gastronómicos en Rawson, pero no será la única: el Municipio proyecta siete espacios más, siempre vinculados a plazas y puntos estratégicos. Esto permitirá reubicar progresivamente a todos los vendedores incluidos en el plan de regularización.

Además, todos los participantes tributarán tanto por la ocupación del espacio público como por la actividad comercial, integrándose plenamente a la economía formal del municipio.

Con esta primera etapa, Rawson apuesta a un nuevo modelo de espacio público, gastronomía y convivencia urbana, con un paseo que promete convertirse en uno de los grandes atractivos del verano.

