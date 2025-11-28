Inauguraciones, feria y hasta carreras, para celebrar los 112 años de 9 de Julio

La Municipalidad de 9 de Julio anunció el cronograma oficial de actividades que se desarrollarán del 2 al 19 de diciembre en el marco del 112° aniversario del departamento, con una agenda que incluye la inauguración de obras históricas para la comunidad, eventos deportivos de relevancia departamental y propuestas culturales con fuerte anclaje territorial y turístico.

Las actividades se iniciarán el martes 2 de diciembre, a las 19:00 horas, con la inauguración del Portal de Ingreso a Las Chacritas, ubicado en Ruta 20 y calle Zapata. Se trata de una obra que jerarquiza uno de los accesos más importantes del departamento, fortalece el sentido de pertenencia de la comunidad y contribuye a poner en valor una zona que se proyecta como un corredor vinculado al desarrollo deportivo, cultural y recreativo del departamento, apuntalando el crecimiento urbano y la identidad de Las Chacritas.

El viernes 5 de diciembre, a las 10:00 horas, se inaugurará la nueva infraestructura de dársenas y moderna parada de colectivos sobre Ruta Nacional N° 20, Km 15, en inmediaciones de la Escuela Prosesa Sarmiento. Esta obra responde a una demanda histórica de la comunidad educativa, mejorando sustancialmente la seguridad vial de alumnos, docentes, familias y usuarios del transporte público, ordenando el tránsito en un sector de alta circulación y generando un entorno más seguro para toda la comunidad.

El sábado 6 de diciembre, desde las 18:00 horas, en la Plaza Independencia de Villa Cabecera, se realizará la Feria de Emprendedores, Artesanos y la Muestra Anual de las Escuelas de Arte y Talleres Municipales. Este encuentro busca no sólo impulsar la economía local y visibilizar el trabajo de emprendedores y artistas del departamento, sino también potenciar el perfil turístico y cultural de 9 de Julio, generando un espacio de encuentro entre vecinos y visitantes que fortalece el sentido comunitario y promueve a la cultura como motor de identidad y desarrollo.

El fin de semana continuarán las actividades deportivas. El domingo 7 de diciembre se desarrollará la tradicional Carrera Ciclística “Doble Cerrillo”, que saldrá a las 15hs desde la Escuela Procesa Sarmiento. Y el lunes 8 de diciembre, a las 8:00 horas, tendrá lugar el Bici Tour Aniversario, que partirá desde la Plaza Independencia, y está organizado por la Municipalidad junto a la Agrupación Ciclística 9 de Julio. Ambos eventos no sólo fomentan el deporte y la vida saludable, sino que también posicionan a 9 de Julio como punto de referencia para el turismo deportivo en la provincia, recibiendo ciclistas y visitantes de distintos departamentos.

Durante la segunda semana, el municipio inaugurará dos obras de infraestructura urbana de gran impacto social, que venían generando situaciones complejas para los vecinos. El viernes 12 de diciembre, a las 18:00 horas, se inaugurarán las obras de veredas, nivelación y canalización de afluentes en Loteo Torino, mientras que el miércoles 17 de diciembre, también a las 18:00 horas, se presentará la obra de veredas y nivelación en Loteo Calle 11, en La Majadita. Estas intervenciones no sólo solucionan problemas históricos vinculados al anegamiento e inundaciones, sino que también revalorizan sectores fundamentales del departamento, fortaleciendo la integración urbana y poniendo nuevamente en el centro a dos comunidades emblemáticas como son Torino y La Majadita.

Finalmente, el viernes 19 de diciembre, a las 20:30 horas, se llevará a cabo la inauguración de la nueva iluminación LED del lateral de Ruta 20 (primer tramo), desde el Km 13 (CAICO) hasta el acceso a la Escuela Prosesa Sarmiento. Esta obra reviste una importancia estratégica para todo el departamento, ya que la Ruta 20 conecta sectores educativos, de seguridad y de alta circulación diaria para los nuevejulinos y los sanjuaninos que transitan hacia y desde la ciudad capital. Además, esta inauguración marca el inicio de un plan integral de modernización e iluminación LED que se ejecutará a lo largo de toda la gestión municipal, alcanzando barrios, distritos y sectores estratégicos de 9 de Julio, mejorando la seguridad vial, la prevención y la calidad del espacio público.

En ese marco, el intendente Daniel Banega destacó: “Esta gestión tiene como impronta recuperar el orgullo de ser nuevejulino. Con una administración eficiente de los recursos, hemos podido concretar obras que durante años fueron un anhelo de nuestros vecinos. En estos dos años llevamos adelante acciones que buscan posicionar a 9 de Julio como el departamento del Este que está en pleno desarrollo, acompañando su crecimiento y generando las condiciones para que más sanjuaninos nos visiten, nos elijan y decidan vivir en nuestro departamento”.