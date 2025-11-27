viernes 28 de noviembre 2025

Con las manos en la masa

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas

Una investigación por el robo de una moto en Chimbas terminó con la localización de un depósito clandestino de piezas en una vivienda del barrio Canal Islas; un hombre fue detenido y se recuperó una Keller 110 cc, entre otros elementos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una investigación por el hurto de una motocicleta terminó revelando un punto clandestino donde se acumulaban partes de rodados presuntamente sustraídos en Chimbas. La Brigada de Inteligencia Criminal de la Departamental N° 2 fue la responsable del operativo que permitió el hallazgo.

Todo comenzó en la madrugada del martes, cuando los pesquisas iniciaron el rastreo de una moto desaparecida en el Loteo APPI II. Gracias al análisis de cámaras y a distintos indicios reunidos durante el trabajo policial, se detectó a un hombre circulando por el barrio Canal Islas con piezas de un vehículo que había sido desarmado.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso escapó hacia una vivienda y trató de ocultarse. Los agentes lo siguieron por un sector lateral del inmueble y, al llegar al fondo, se toparon con un verdadero depósito de piezas de motocicletas, todas en evidente estado de desguace.

Durante la inspección, encontraron una Keller 110 cc negra que coincidía exactamente con la moto denunciada como robada. También había múltiples componentes de otros rodados, lo que reforzó la hipótesis de que en el lugar funcionaba una especie de taller ilegal dedicado al desarme y comercialización de motos robadas.

El implicado fue identificado como Mauricio Guardia, de 25 años. Quedó detenido y las partes recuperadas fueron secuestradas como evidencia. En la intervención participaron también personal del móvil de Centenario Oeste y efectivos de la Subcomisaría Cipolletti, cuyo apoyo fue determinante para cerrar la maniobra delictiva.

Temas
Dejá tu comentario

