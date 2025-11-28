viernes 28 de noviembre 2025

Tras un llamado de auxilio

El complejo rescate de un perro que cayó a un pozo en una plaza de Chimbas

Bomberos Voluntarios del departamento lograron salvar al animal. Por su parte, vecinos del lugar manifestaron su preocupación por el pozo sin señalizar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Bomberos Voluntarios de Chimbas rescataron a un perro que cayó a un pozo de casi 4 metros de profundidad, en inmediaciones de una plaza del departamento.

Bomberos Voluntarios de Chimbas rescataron a un perro que cayó a un pozo de casi 4 metros de profundidad, en inmediaciones de una plaza del departamento.

Un tenso episodio se vivió este jueves al mediodía en el barrio René Favaloro, en Chimbas, cuando un perro cayó inesperadamente a un pozo profundo ubicado junto a la plaza del lugar. La situación generó un rápido despliegue de los Bomberos Voluntarios del departamento, quienes lograron rescatar al animal sano y salvo.

El alerta ingresó a las 12:41, cuando vecinos notaron la presencia del hueco sin señalizar y dieron aviso para evitar un potencial accidente mayor. Desde el cuartel chimbero salió el móvil 7, conducido por Santiago González y con la bombero Agustina Pizarro al mando del operativo. Poco después se sumaron el suboficial mayor Sergio Trigo y los voluntarios Juan Vivarez y Oriana Jofre, quienes llegaron en vehículos particulares para reforzar el equipo.

Al arribar, comprobaron que un perro mestizo de tamaño mediano había quedado atrapado en la perforación de entre tres y cuatro metros de profundidad y apenas 80 centímetros de diámetro. Tras evaluar cuidadosamente el terreno, se decidió que Pizarro descendiera para revisar el estado del animal y ejecutar la maniobra de rescate.

image

La intervención fue rápida y efectiva: el perro pudo ser izado sin sufrir lesiones, lo que generó alivio entre los presentes. Sin embargo, el hecho también despertó la inquietud de varios vecinos que se acercaron al lugar, quienes cuestionaron la existencia de un pozo sin tapa ni señalización al borde de un espacio público tan concurrido.

Preocupados, advirtieron que la falta de advertencias representa un peligro no solo para animales, sino también para niños y adultos que transitan a diario por la plaza. Ahora, esperan que las autoridades actúen para evitar nuevos incidentes.

