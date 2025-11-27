Banco San Juan y Finning sellan una alianza estratégica para impulsar la minería

Banco San Juan , a través de la Unidad Minera del Grupo Petersen, continúa reforzando su presencia en el sector minero con el objetivo de acompañar el crecimiento de la industria y toda su cadena de valor en la región. En esta ocasión, la entidad anunció la firma de una alianza estratégica con Finning Argentina S.A., uno de los principales referentes internacionales en provisión de maquinaria para minería.

El acuerdo apunta a brindar nuevas herramientas de financiamiento exclusivas para empresas del rubro, orientadas a la adquisición de maquinaria y equipos, leasing y capital de trabajo. Según informaron, los beneficiarios podrán acceder a líneas con condiciones diferenciales: hasta 48 meses para inversión, 61 meses en leasing y hasta 18 meses para capital de trabajo, con tasas preferenciales tanto fijas como variables, según el destino del crédito.

“Desde la Gerencia de Banca Minera, trabajamos en el diseño de soluciones concretas para impulsar el crecimiento de la minería en nuestros territorios y con fuerte sentido de desarrollo regional. Esta alianza con Finning Argentina S.A. nos permite ampliar la oferta de productos y estar cada vez más alineados a los requerimientos de nuestros clientes, con herramientas financieras adaptadas a la evolución de sus empresas”, destacó Alberto Rositano, Gerente Corporativo de Minería del Banco.

Finning, reconocido como el mayor distribuidor mundial de Caterpillar, cuenta con más de 90 años de trayectoria. Además de comercializar y alquilar equipos y motores, la compañía ofrece servicios técnicos especializados para múltiples industrias, entre ellas la minería, motor clave del desarrollo económico en varias provincias del país.

Quienes deseen conocer más detalles sobre la propuesta y los requisitos para acceder al financiamiento pueden consultar en el sitio oficial del Banco San Juan.