jueves 27 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Negocios

Banco San Juan y Finning sellan una alianza estratégica para impulsar la minería

Brindarán nuevas líneas de financiamiento exclusivas para la adquisición de maquinaria, leasing y capital de trabajo, con condiciones diferenciales para las empresas del sector.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-27 at 18.07.23

Banco San Juan, a través de la Unidad Minera del Grupo Petersen, continúa reforzando su presencia en el sector minero con el objetivo de acompañar el crecimiento de la industria y toda su cadena de valor en la región. En esta ocasión, la entidad anunció la firma de una alianza estratégica con Finning Argentina S.A., uno de los principales referentes internacionales en provisión de maquinaria para minería.

Lee además
video: el verdadero dilema de una sanjuanina; ¿casarse o recibirse?
En las redes

Video: el verdadero dilema de una sanjuanina; ¿casarse o recibirse?
el mensaje de una medica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebe
Video

El mensaje de una médica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebé

El acuerdo apunta a brindar nuevas herramientas de financiamiento exclusivas para empresas del rubro, orientadas a la adquisición de maquinaria y equipos, leasing y capital de trabajo. Según informaron, los beneficiarios podrán acceder a líneas con condiciones diferenciales: hasta 48 meses para inversión, 61 meses en leasing y hasta 18 meses para capital de trabajo, con tasas preferenciales tanto fijas como variables, según el destino del crédito.

“Desde la Gerencia de Banca Minera, trabajamos en el diseño de soluciones concretas para impulsar el crecimiento de la minería en nuestros territorios y con fuerte sentido de desarrollo regional. Esta alianza con Finning Argentina S.A. nos permite ampliar la oferta de productos y estar cada vez más alineados a los requerimientos de nuestros clientes, con herramientas financieras adaptadas a la evolución de sus empresas”, destacó Alberto Rositano, Gerente Corporativo de Minería del Banco.

Finning, reconocido como el mayor distribuidor mundial de Caterpillar, cuenta con más de 90 años de trayectoria. Además de comercializar y alquilar equipos y motores, la compañía ofrece servicios técnicos especializados para múltiples industrias, entre ellas la minería, motor clave del desarrollo económico en varias provincias del país.

Quienes deseen conocer más detalles sobre la propuesta y los requisitos para acceder al financiamiento pueden consultar en el sitio oficial del Banco San Juan.

Seguí leyendo

La UNSJ otorgará el doctorado Honoris Causa a Estela de Carlotto

Casi 2 de cada 10 sanjuaninos confiesa que el dengue no le importa y no toma medidas

Qué consumen los sanjuaninos en streaming: los más vistos, según un relevamiento

Una leyenda del rock llegará a San Juan para un encuentro bien motoquero

Paso de Agua Negra: cómo saber sus novedades minuto a minuto

Clara Quiroga ganó el concurso 'San Juan premia su poncho'

Llega una feria con 80 expositores sanjuaninos para elegir los regalos de Navidad

Exorcismos en San Juan: historias, rituales y controversias detrás de un fenómeno que persiste

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el mensaje de una medica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebe
Video

El mensaje de una médica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebé

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El allanamiento se realizó en el barrio Jardines del Oeste, en Rivadavia.
Fraude millonario

La estafa de $80.000.000 a una conocida empresa sanjuanina que terminó con un empleado preso

Imagen ilustrativa
Se les volvió en contra

Una joven vecina lo acusó de abuso sexual, todo era mentira y él ahora la denunció por falsa denuncia

¿Eso vale la vida de mi hijo?: la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar
Juicio por mala praxis

"¿Eso vale la vida de mi hijo?": la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia
Deceso

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

En febrero de este año, la empresa minera McEwen Copper aplicó Bischofita en el camino hacia el campamento de su proyecto Los Azules. ¿Se aplicará en el Paso de Agua Negra?
Conectividad en la cordillera

Chile apuesta a una sal de uso minero para mejorar el Paso de Agua Negra que lo une con San Juan

Te Puede Interesar

Las armas secuestradas durante el operativo realizado en la mañana de este jueves.
Operativo policial

Buscaban ventanales robados en Albardón y encontraron dos armas de fuego

Por Redacción Tiempo de San Juan
Exportaciones en San Juan: la minería metalífera volvió a traccionar los números, pero el sector productivo cayó
Informe

Exportaciones en San Juan: la minería metalífera volvió a traccionar los números, pero el sector productivo cayó

Tras un millonario robo, la Unión Vecinal de Pocito vuelve a ser víctima de la inseguridad: no dejaron ni los inodoros
Víctimas de la inseguridad

Tras un millonario robo, la Unión Vecinal de Pocito vuelve a ser víctima de la inseguridad: no dejaron ni los inodoros

Un funcionario top del macrismo ahora promociona su complejo en Barreal, con un retiro para personas en situación de liderazgo
En las redes

Un funcionario top del macrismo ahora promociona su complejo en Barreal, con un retiro para "personas en situación de liderazgo"

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson
Parte médico

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson