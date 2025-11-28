Un conductor perdió el control y cayó con su auto a un zanjón en Pie de Palo

Un accidente vial ocurrido este jueves por la noche, cerca de las 21:30, generó preocupación en la zona de Pie de Palo. Por motivos que aún se investigan, un automóvil se desestabilizó y terminó dentro de un zanjón.

El hecho tuvo lugar a la altura de calle Paula, en inmediaciones de las dunas. Allí, el conductor del vehículo perdió el dominio del rodado y, aunque aseguró haber frenado a tiempo, el auto igualmente cayó de frente dentro de la depresión del terreno.

Los primeros reportes indican que no hubo personas heridas. El hombre que manejaba logró salir por sus propios medios y no hizo falta asistencia médica ni traslados.

Efectivos policiales trabajaron en el lugar, ordenando el tránsito y realizando los procedimientos de rutina, entre ellos el test de alcoholemia al conductor. Las autoridades continúan recabando datos para reconstruir con precisión cómo ocurrió el episodio.