viernes 28 de noviembre 2025

Caucete

Un conductor perdió el control y cayó con su auto a un zanjón en Pie de Palo

El accidente ocurrió cerca de las dunas. El conductor afirmó que intentó frenar, pero igual perdió el dominio del rodado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto Canal 13 San Juan

Foto Canal 13 San Juan

Un accidente vial ocurrido este jueves por la noche, cerca de las 21:30, generó preocupación en la zona de Pie de Palo. Por motivos que aún se investigan, un automóvil se desestabilizó y terminó dentro de un zanjón.

El hecho tuvo lugar a la altura de calle Paula, en inmediaciones de las dunas. Allí, el conductor del vehículo perdió el dominio del rodado y, aunque aseguró haber frenado a tiempo, el auto igualmente cayó de frente dentro de la depresión del terreno.

Los primeros reportes indican que no hubo personas heridas. El hombre que manejaba logró salir por sus propios medios y no hizo falta asistencia médica ni traslados.

Efectivos policiales trabajaron en el lugar, ordenando el tránsito y realizando los procedimientos de rutina, entre ellos el test de alcoholemia al conductor. Las autoridades continúan recabando datos para reconstruir con precisión cómo ocurrió el episodio.

