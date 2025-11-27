Confirman el juicio abreviado y condenan a Vanesa Carrascosa por la muerte de Jairo Malla en Rawson
A pesar de la lucha agotadora de la familia de la víctima fatal para que esta solución alternativa no ocurriera, el nuevo magistrado designado sí dio a lugar al acuerdo que llegó la fiscalía y el abogado defensor de la acusada.
El juez fue Alberto Caballero. En la audiencia que se realizó este miércoles, la fiscalía a cargo de Sebastián Gómez y el defensor Fernando Bueno de la Cruz siguieron firmes con su postura y volvieron a presentar el acuerdo de juicio abreviado; donde Vanesa Carrascosa Font se responsabilizaba del siniestro y aceptaba la pena de 3 años de prisión condicional y 6 años de inhabilitación para conducir un vehículo con motor.
Obviamente, como desde el principio, la querella representada por los abogados Olivera y Sandez se mostraron en contra de este acuerdo y expresaron que la misma debía llegar a juicio. Cabe destacar que esta parte pretende una condena superior para la acusada.
El juez oyó a todas las partes y pasó su resolución para este jueves a las 8:00 y tras dar sus argumentos, el mismo terminó homologando el juicio abreviado y por consecuencia condenó a Carrascosa a 3 años de prisión condicional y 6 años de inhabilitación para conducir un vehículo con motor al considerarla culpable del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente de un vehículo con motor, agravado por exceso de velocidad.
Esta tragedia ocurrió en febrero de 2024 en el departamento Rawson, precisamente en la esquina de Doctor Ortega y Avenida España.
La plataforma fáctica del Ministerio Público sostiene que la conductora avanzó cuando no tenía el paso. Malla circulaba en una Honda 125cc por España de Norte a Sur, mientras que Carrascosa se dirigía por Doctor Ortega de Este a Oeste. En efecto, en la intersección, quien tenía el paso (la derecha) era el motociclista.
La pericia lanzó que Carrascosa iba a 98 km/h -superando en más de 30 km/h la velocidad máxima permitida- y embistió la motocicleta guiada por Malla, quien falleció en el acto.
