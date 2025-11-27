Alejandra, mamá de Jairo Malla, tras el juicio abreviado: "Vamos a luchar hasta la última instancia"

Tras el juicio abreviado a través del cual fue condenada Vanesa Carrascosa por la muerte de Jairo Malla, Alejandra, mamá del joven, aseguró: “Vamos a luchar hasta la última instancia”. La mujer, amigos y familiares se mostraron disconformes con la resolución que dio el juez Alberto Caballero de homologar el juicio abreviado contra Carrascosa Font, a 3 años de pena condicional y 6 años de inhabilitación para conducir. Su disconformidad se vio en la puerta con gritos contra la ahora condenada, el juez y fiscalía.

Finalmente, Carrascosa Font se responsabilizó de haberle quitado la vida a Jairo Malla en un siniestro vial ocurrido en febrero de 2024 en Rawson.

Este juicio abreviado, desde que se presentó en mayo de 2025, la familia de Jairo nunca estuvo de acuerdo. Luchó de manera inalcanzable que no ocurriere. A los meses tuvieron una noticia a favor, la jueza de Garantías Flavia Allende no homologaba el juicio abreviado. Luego esta alegría se disolvió con lo que resolvió un juez superior, donde la primera quedaba apartada.

La causa cayó en manos del juez Caballero y este jueves homologó el abreviado y condenó a Carrascosa.

Alejandra, mamá de Jairo, siempre luchó que esto no pasara, pero a pesar del tropezón sigue con fuerzas y dijo que irá hasta la última instancia contra esta solución alternativa. Mirá su declaración:

En la puerta de tribunales estuvo presente amigos y familiares de Malla, los cuales con bombos y petardos mostraron su indignación por esta resolución.