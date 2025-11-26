miércoles 26 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tras apartar a una jueza

Insisten con el juicio abreviado contra Vanesa Carrascosa por la muerte de Jairo Malla

Los términos de esta solución alternativa ahora fueron presentados al juez Alberto Caballero. Este decidirá si homologa o no el mismo. Su decisión se dará a conocer este jueves a las 8:00 horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este miércoles volvió a ponerse en la mesa el acuerdo de juicio abreviado contra Vanesa Carrascosa Font, la mujer que conduciendo un vehículo de manera imprudente le quitó la vida a Jairo Malla, siniestro vial ocurrido el pasado febrero de 2024.

Lee además
La acusada en este siniestro fatal, Vanesa Carrascosa y la jueza de Garantías -ahora apartada de la causa- Flavia Allende.
Caso Jairo Malla

Apartan a la jueza Flavia Allende de una causa por rechazar de forma arbitraria un juicio abreviado
policias de la motorizada n° 6 le salvaron la vida a un bebe de un mes
Impecable proceder

Policías de la Motorizada N° 6 le salvaron la vida a un bebé de un mes

El pacto entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal de juicio abreviado siguió en pie y no tuvo ningún cambio. La acusada admite su autoría y acepta los 3 años de prisión condicional y los 6 años de inhabilitación para manejar un vehículo con motor.

Caso contrario a la querella, a cargo del doctor Néstor “Roly” Olivera y Sandez, los mismos plantearon estar en contra de este abreviado y expresaron que la causa debía arreglarse en un juicio oral, ya que piden una pena más elevada contra la acusada.

El juez Sergio Caballero escuchó a todas las partes y pasó a un cuarto intermedio para este jueves a las 8:00 horas; horario donde dará a conocer su resolución final; la cual es homologar o no el juicio abreviado.

Vanesa Carrascosa Font admitió ser la responsable del delito de homicidio culposo agravado por exceso de velocidad.

En febrero de 2024 se produjo esta tragedia en Capital. Según los antecedentes, el siniestro ocurrió cuando conducía una camioneta a más de 98 km/h -superando en más de 30 km/h la velocidad máxima permitida- y embistió la motocicleta guiada por Malla, quien falleció en el acto.

Temas
Seguí leyendo

El crudo relato del dueño del galpón textil quemado: "Estamos desanimados, es el sacrificio de toda una vida"

El bodeguero Juan Camuñas, acusado de violencia de género, irá a juicio

Un detenido burló su custodia y se dio a la fuga de un hospital, pero fue recapturado a los minutos

El joven que recibió un tiro en Rawson en realidad fue baleado por su vecino que, al parecer, quería atacar a los ladrones

Cachetazo judicial para el exfuncionario de Angaco condenado: un juez superior confirmó su prisión preventiva

Un nene de 4 años fue atropellado por un cuatriciclo en 25 de Mayo

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho

El incendio en el galpón textil en Capital se habría producido por un cortocircuito

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
rawson: escucho ruidos en el techo, salio y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho
Brutal asalto

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho
Brutal asalto

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio
Grave

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco
Sorpresa

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto
Investigación por mala praxis

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto

Un bodeguero y docente fue detenido por pegarle a su pareja en su finca de Pocito
Violencia de género

Un bodeguero y docente fue detenido por pegarle a su pareja en su finca de Pocito

Te Puede Interesar

¡Ya está habilitado el Paso de Agua Negra! Orrego estuvo presente junto con autoridades sanjuaninas y chilenas
Nueva temporada

¡Ya está habilitado el Paso de Agua Negra! Orrego estuvo presente junto con autoridades sanjuaninas y chilenas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dolor de Francisco Valentín Gómez (en el medio en la foto), quien esta semana cumple 81 años y ayer martes, en la zona de la Esquina Colorada, en Capital, peridó parte de su galpón textil por un incendio.
En primera persona

El crudo relato del dueño del galpón textil quemado: "Estamos desanimados, es el sacrificio de toda una vida"

El joven que recibió un tiro en Rawson en realidad fue baleado por su vecino que, al parecer, quería atacar a los ladrones
Giro de 180 grados

El joven que recibió un tiro en Rawson en realidad fue baleado por su vecino que, al parecer, quería atacar a los ladrones

El bodeguero Juan Camuñas irá a juicio por agredir a su pareja.
Flagrancia

El bodeguero Juan Camuñas, acusado de violencia de género, irá a juicio

El titular de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, Roberto Gutiérrez, en una reunión anterior de ministros de Economia en Salta. 
Dos dias de trabajo

Los ministros de Economía del país llegan a San Juan: qué debatirán y por qué la reunión importa