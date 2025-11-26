Insisten con el juicio abreviado contra Vanesa Carrascosa por la muerte de Jairo Malla

Este miércoles volvió a ponerse en la mesa el acuerdo de juicio abreviado contra Vanesa Carrascosa Font, la mujer que conduciendo un vehículo de manera imprudente le quitó la vida a Jairo Malla, siniestro vial ocurrido el pasado febrero de 2024.

Luego d e haber sido apartada la jueza Flavia Allende por resolver de forma arbitraria el juicio abreviado , se realizó un sorteo entre los jueces y ahora fue presidida por el juez Sergio Caballero.

El pacto entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal de juicio abreviado siguió en pie y no tuvo ningún cambio. La acusada admite su autoría y acepta los 3 años de prisión condicional y los 6 años de inhabilitación para manejar un vehículo con motor.

Caso contrario a la querella, a cargo del doctor Néstor “Roly” Olivera y Sandez, los mismos plantearon estar en contra de este abreviado y expresaron que la causa debía arreglarse en un juicio oral, ya que piden una pena más elevada contra la acusada.

El juez Sergio Caballero escuchó a todas las partes y pasó a un cuarto intermedio para este jueves a las 8:00 horas; horario donde dará a conocer su resolución final; la cual es homologar o no el juicio abreviado.

Vanesa Carrascosa Font admitió ser la responsable del delito de homicidio culposo agravado por exceso de velocidad.

En febrero de 2024 se produjo esta tragedia en Capital. Según los antecedentes, el siniestro ocurrió cuando conducía una camioneta a más de 98 km/h -superando en más de 30 km/h la velocidad máxima permitida- y embistió la motocicleta guiada por Malla, quien falleció en el acto.