Pareja unida en el amor y la delincuencia: los atraparon robando una cartera en el microcentro

Una pareja fue detenida en pleno microcentro sanjuanino luego de intentar llevarse una cartera de un comercio sin pagar. El hecho ocurrió este martes por la noche y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local, imágenes que permitieron a la Policía para dar con los responsables.

Horror en Buenos Aires Detienen a una mujer tras matar a puñaladas a su pareja: investigan si fue en legítima defensa

En Córdoba Horror: encontraron a una pareja muerta en un hotel alojamiento

Según informó la División Ciclista, el procedimiento se llevó a cabo cerca de las 20:00 horas en Avenida Rioja y Rivadavia. Allí fueron aprehendidos Mariana Guardia, de 30 años, y Carlos Olivera, de 29, acusados del delito de hurto simple en grado de tentativa.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Una pareja fue detenida en pleno microcentro sanjuanino luego de intentar llevarse una cartera de un comercio sin pagar. El hecho ocurrió este martes por la noche y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local, imágenes que permitieron a la Policía para dar con los responsables. Más info en @tiempodesanjuan #robo #video #capital #policiales #SanJuan #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Momentos antes, la pareja había ingresado al local “Lugui”, ubicado en Tucumán, donde sustrajo un bolso de cuero marrón claro. La maniobra fue captada por las cámaras del comercio.

Un transeúnte que presenció la situación se acercó a los policías ciclistas y les mostró un video del ilícito. Con esa información, los efectivos rastrearon a los sospechosos y los encontraron a pocos metros del lugar. Al solicitarles que exhibieran sus pertenencias, hallaron el bolso denunciado. El dueño del comercio, de 48 años, lo reconoció inmediatamente.

WhatsApp Image 2025-11-25 at 23.48.11

Como parte del procedimiento, también se incautó un carrito tipo cochecito de bebé color negro con detalles rosas, marca Belluno Baby, que la pareja llevaba consigo.

La Comisaría 3° intervino en el caso y serán juzgados por Flagrancia.