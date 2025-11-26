miércoles 26 de noviembre 2025

Peligroso

Un nene de 4 años fue atropellado por un cuatriciclo en 25 de Mayo

El siniestro ocurrió en el interior del Barrio Santa Rosa II. El pequeño habría querido cruzar la calle.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un niño de 4 años resultó herido luego de ser atropellado por un cuatriciclo durante la noche de este martes en el interior del barrio Santa Rosa II, en 25 de Mayo. El hecho ocurrió alrededor de las 23 cuando el pequeño intentó cruzar la calzada, explicaron desde la Policía.

Según informaron las fuentes, el conductor del rodado fue identificado como José Tobares, de 20 años, domiciliado en la zona de calle La Plata y Ruta 183. El joven circulaba a bordo de un cuatriciclo de 200cc, cuando embistió al menor, identificado con las iniciales C.T.O.

El niño nunca perdió el conocimiento y presentó diversas escoriaciones en su cuerpo. Por ello, fue trasladado de manera particular al hospital departamental para su atención.

En el lugar, los efectivos le realizaron al conductor el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.

El caso quedó en manos del fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral de UFI Delitos Especiales N°3.

