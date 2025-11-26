miércoles 26 de noviembre 2025

Judiciales

Cachetazo judicial para el exfuncionario de Angaco condenado: un juez superior confirmó su prisión preventiva

Se trata de Facundo David Nievas, condenado a 4 años de prisión por el delito de peculado a fines de octubre último. Su defensa buscó dejarlo libre, pero no lo logró y seguirá en el penal de Chimbas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El exfuncionario municipal de Angaco, Facundo David Nievas, volvió a recibir un revés judicial este miércoles por la mañana. En el marco de la audiencia de impugnación de la medida cautelar, su defensa intentó que recuperara la libertad mientras se evalúan nuevas causas en su contra; sin embargo, la estrategia no tuvo éxito.

Nievas, condenado en octubre a 4 años de prisión efectiva por peculado -tras comprobarse que utilizó maquinaria y personal municipal para llevar agua a su vivienda particular-, buscaba zafar de la prisión preventiva que cumple en el penal de Chimbas. Su abogado pidió que se revocara la medida y que siga cumpliendo la condena sin prisión preventiva hasta que el fallo quede firme.

En la audiencia, el fiscal de Impugnación, Fabrizio Medici, solicitó expresamente al juez que la prisión preventiva se mantuviera firme. Además de la condena ya dictada, el fiscal advirtió que Nievas podría estar involucrado en una posible estafa, causa que se encuentra actualmente en investigación, lo que sumó peso al pedido de mantenerlo detenido.

Finalmente, el juez de Impugnación, Martín Heredia Zaldo, rechazó la presentación de la defensa y resolvió confirmar la prisión preventiva, dejando firme la decisión de que Nievas continúe alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.

Temas
Dejá tu comentario

