Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco

Después de unos minutos, el tren siguió su camino y la competencia volvió a largarse, pero el momento quedó grabado y se viralizó.

Embed - CIRCUITO ANGACO – UN FINAL INESPERADO Durante el transcurso de la competencia de ciclismo libre y máster, en los últimos kilómetros de la Categoría Libres, cuando la definición ya se venía armando… pasó lo que nadie imagina en San Juan: apareció el tren. La carrera quedó neutralizada de golpe y el pelotón, que venía encendido, tuvo que frenar y mirar cómo el tren se tomaba su tiempo para cruzar. Una postal insólita | Benja Carrizo