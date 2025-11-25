Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco

Lo que parecía una definición electrizante terminó convirtiéndose en una postal insólita. Durante el transcurso de la carrera de ciclismo Libre y Máster en Angaco, los últimos kilómetros venían calientes: el pelotón compacto, la adrenalina a tope y los equipos acomodándose para el sprint final. Pero de repente, todo cambió ¿por un imprevisto?
Cuando la carrera ya estaba encaminada hacia su cierre, apareció el tren. El ferrocarril irrumpió justo en el cruce cuando los ciclistas estaban por encarar los metros decisivos y la competencia tuvo que ser neutralizada de inmediato. Los ciclistas, con un poco de enojo, debieron esperar a que el tren termine de pasar para continuar con la competencia.
Después de unos minutos, el tren siguió su camino y la competencia volvió a largarse, pero el momento quedó grabado y se viralizó.
Video colaboración: Más ciclismo San Juan