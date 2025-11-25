martes 25 de noviembre 2025

Sorpresa

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco

En plena disputa de la Categoría Libres y cuando el sprint ya se estaba armando para los tramos finales, surgió algo inesperado que tuvo que frenar la velocidad de los competidores. Tuvo que intervenir la policía y los vecinos para frenar la historia. ¿Qué pasó?

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Lo que parecía una definición electrizante terminó convirtiéndose en una postal insólita. Durante el transcurso de la carrera de ciclismo Libre y Máster en Angaco, los últimos kilómetros venían calientes: el pelotón compacto, la adrenalina a tope y los equipos acomodándose para el sprint final. Pero de repente, todo cambió ¿por un imprevisto?

Cuando la carrera ya estaba encaminada hacia su cierre, apareció el tren. El ferrocarril irrumpió justo en el cruce cuando los ciclistas estaban por encarar los metros decisivos y la competencia tuvo que ser neutralizada de inmediato. Los ciclistas, con un poco de enojo, debieron esperar a que el tren termine de pasar para continuar con la competencia.

Después de unos minutos, el tren siguió su camino y la competencia volvió a largarse, pero el momento quedó grabado y se viralizó.

Embed - CIRCUITO ANGACO – UN FINAL INESPERADO Durante el transcurso de la competencia de ciclismo libre y máster, en los últimos kilómetros de la Categoría Libres, cuando la definición ya se venía armando… pasó lo que nadie imagina en San Juan: apareció el tren. La carrera quedó neutralizada de golpe y el pelotón, que venía encendido, tuvo que frenar y mirar cómo el tren se tomaba su tiempo para cruzar. Una postal insólita | Benja Carrizo

Video colaboración: Más ciclismo San Juan

