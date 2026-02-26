jueves 26 de febrero 2026

Bomba

Martín Demichelis es el nuevo DT de un equipo de la liga de España

Tras sus pasos por River y Monterrey, Martín Demichelis tendrá su primera experiencia en europa al convertirse en el nuevo DT de un equipo de España.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego de su paso por River y Rayados de Monterrey, Martín Demichelis volverá a ponerse el saco del entrenador y ahora tendrá su primera experiencia europea: dirigirá al RCD Mallorca de la liga de España. Este jueves por la mañana, Micho llegó a un acuerdo de palabra con el club bermellón y en las próximas horas asumirá en su nuevo equipo.

Martín Demichelis es el nuevo DT del Mallorca

Luego de varios idas y vueltas en las negociaciones, el equipo que actualmente se encuentra en zona de descenso (18° con 24 unidades) alcanzaron un acuerdo total para que el exentrenador del conjunto de Núñez sea su nuevo DT. En un principio, el contrato será hasta el final de la temporada, con el objetivo claro de reencauzar el rumbo del equipo en LaLiga y asegurar la permanencia. Si esto se cumple, en junio las partes evaluarán los pasos a seguir.

El argentino llega al equipo español en reemplazo de Jagoba Arrasate y apenas firme su contrato dirigirá su primera práctica. Además, los dirigentes del cuadro español confían en su capacidad para reorganizar la estructura del equipo, devolverle solidez futbolística y bajar una idea de juego clara en un momento determinante de la temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CLMerlo/status/2026993710827749765?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2026993710827749765%7Ctwgr%5E28c8904036a59560714fbf7d57095e3a55172af8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mdzol.com%2Fdeportes%2Fbombazo-martin-demichelis-es-el-nuevo-dt-un-equipo-la-liga-espana-n1460888&partner=&hide_thread=false

Su trayectoria europea y su experiencia como DT, los puntos que destacaron en Mallorca

A su vez, la CD del Mallorca ponderó especialmente el perfil de Martín Demichelis, destacando su formación europea, trayectoria internacional y reciente experiencia en equipos de alta exigencia como River, donde conquistó el Torneo de la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina, además de su paso por CF Monterrey.

A esto se suma su profundo conocimiento del fútbol europeo tras su extensa carrera como futbolista en Bayern Munich, Málaga CF y Manchester City, así como su posterior etapa como entrenador en las divisiones formativas del conjunto bávaro.

De este modo, Demichelis comienza una nueva etapa en su trayectoria profesional y regresa al fútbol europeo con la misión de revitalizar a un histórico del fútbol español, en un escenario de alta exigencia y con escaso margen para equivocaciones.

