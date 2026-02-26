jueves 26 de febrero 2026

Liga Profesional

Gallardo se despide de River ante Banfield en el Monumental: a qué hora juega y dónde verlo

El “Muñeco” anunció que este será su último partido como director técnico al frente del “Millonario”. El probable 11 que elegirá en su despedida.

Por Agencia NA
image

River recibirá este jueves a Banfield, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en un partido que marcará el final del segundo ciclo de Marcelo Gallardo como director técnico del “Millonario”.

El encuentro, que está programado para las 19:30, se llevará a cabo en el estadio Monumental y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará Ariel Penel.

River llega a este encuentro en un flojísimo momento, ya que acumula tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura y la sequía de triunfos se extiende a cuatro encuentros porque previamente había empatado con Rosario Central.

Es por esto que el equipo de Núñez está 10° en la Zona B con solo siete unidades, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Esta grave situación deportiva derivó en la renuncia de Gallardo, quien anunció que el partido de este jueves será el último suyo como director técnico de River, lo que dará fin a un muy flojo segundo ciclo en la institución.

Durante el encuentro se espera que el hincha haga sentir su disconformidad con los jugadores y la dirigencia, mientras que reconocería a una figura como Gallardo, que es el DT más ganador en la historia del club.

Banfield, por su parte, viene de tener una muy buena actuación en la última fecha ante Newell´s, equipo al que goleó 3-0 para escalar hasta la octava posición en la Zona B con siete unidades.

Las posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Joaquín Freitas; Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisandro Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Dónde ver la despedida de Gallardo como DT de River

Hora: 19:30

TV: TNT Sports Premium

