Desde la fiscalía le bajan el pulgar a la "actuación de oficio" que pretende la Liga Sanjuanina de Fútbol

El episodio de violencia que se registró en el partido de Trinidad y López Peláez , que derivó en una causa penal contra el futbolista que agredió a su rival, generó preocupación entre las autoridades que se lamentaron lo sucedido. En ese marco, el presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol aseguró que se trabaja en un protocolo para que un fiscal actúe de oficio frente a un conflicto adentro de una cancha. Sin embargo, fuentes allegadas al Ministerio Público anticiparon que ello sería casi imposible de aplicar.

En declaraciones a otros medios, Juan Valiente había manifestado que se avanzaba en un plan conjunto con la fiscalía para poner un freno a la conducta agresiva de ciertos actores del fútbol local. La idea -según expresó- proponía que un funcionario de una unidad fiscal interviniera al instante en caso de que existiera un hecho violento.

Pese a sus dichos, desde la fiscalía dijeron desconocer las intenciones de la Liga y, consultados por una posible ejecución de la idea, aseguraron que resultaría difícil de llevar adelante por la alta demanda que representaría. En líneas generales, indicaron que no habría personal suficiente en el MPF para atender -de oficio- cada conflicto que se suscite en una cancha de fútbol.

En caso de que se presenten sucesos con agresiones dignas de ser investigadas por la Justicia, desde la fiscalía explicaron que hay métodos más contundentes como las denuncias penales, tanto en comisaría como en sede penal. "Con una víctima o un damnificado que denuncie alcanza", sostuvieron en referencia a las especulaciones de que un fiscal debiera estar presente en un evento deportivo.

El sábado pasado se produjo un revuelo en medio del encuentro entre el León y el Tonelero de Santa Lucía. Gustavo Naveda, cuyo equipo perdía 3 a 0, golpeó a un jugador rival y le produjo una seria lesión. El ataque fue denunciado y un ayudante fiscal que tomó conocimiento de lo sucedido inició las actuaciones en su contra. Lo que siguió después fue la detención del deportista, que días más tarde fue imputado por lesiones agravadas.

Trinidad rompió el silencio tras el escándalo: respaldó al jugador imputado y dijo que el club "está sufriendo"

A cuatro días de la gresca que dejó herido e inconsciente a un jugador de López Peláez tras un golpe de Gustavo Naveda, Trinidad quedó en el centro de la polémica y bajo la lupa judicial. En diálogo con Tiempo de San Juan, su presidente apoyó al defensor imputado y afirmó que acatarán las sanciones que dispongan la Liga y la Justicia.

Martín Riveros, máximo dirigente del León, contó que habló personalmente con Naveda tras el episodio. "Él me dijo que se defendió. Incluso el fiscal manifestó que hubo una agresión previa. Hay testigos que declararon lo mismo", señaló. Y agregó que el jugador está arrepentido por lo sucedido.

La agresión al futbolista de López Peláez derivó en una causa judicial y puso a Trinidad bajo la lupa. Riveros admitió que el episodio afecta la imagen institucional, aunque defendió la trayectoria del club. "Es la primera vez en la historia que pasa algo así. Nunca tuvimos la cancha clausurada, nunca pagamos multas, nunca jugamos sin público. El que conoce el club sabe lo que es Trinidad", afirmó.

Capaz que esto sea un puntapié inicial y justo nos tocó a nosotros. Pero hay hechos todos los fines de semana. Si nos vamos a poner duros, que sea para todos Capaz que esto sea un puntapié inicial y justo nos tocó a nosotros. Pero hay hechos todos los fines de semana. Si nos vamos a poner duros, que sea para todos