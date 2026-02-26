jueves 26 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Hechos de violencia

Desde la fiscalía le bajan el pulgar a la "actuación de oficio" que pretende la Liga Sanjuanina de Fútbol

Si bien el presidente de la entidad había manifestado que trabajan en un protocolo para disponer de un fiscal que actúe de inmediato frente a un conflicto adentro de la cancha, fuentes del Ministerio Público reconocieron que esas intenciones son casi imposibles de concretar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1

El episodio de violencia que se registró en el partido de Trinidad y López Peláez, que derivó en una causa penal contra el futbolista que agredió a su rival, generó preocupación entre las autoridades que se lamentaron lo sucedido. En ese marco, el presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol aseguró que se trabaja en un protocolo para que un fiscal actúe de oficio frente a un conflicto adentro de una cancha. Sin embargo, fuentes allegadas al Ministerio Público anticiparon que ello sería casi imposible de aplicar.

Lee además
escandalo en la liga sanjuanina: un partido entre lopez pelaez y trinidad termino con incidentes
Torneo Apertura

Escándalo en la Liga Sanjuanina: un partido entre López Peláez y Trinidad terminó con incidentes
trinidad rompio el silencio tras el escandalo: respaldo al jugador imputado y dijo que el club esta sufriendo
Fútbol sanjuanino

Trinidad rompió el silencio tras el escándalo: respaldó al jugador imputado y dijo que el club "está sufriendo"

En declaraciones a otros medios, Juan Valiente había manifestado que se avanzaba en un plan conjunto con la fiscalía para poner un freno a la conducta agresiva de ciertos actores del fútbol local. La idea -según expresó- proponía que un funcionario de una unidad fiscal interviniera al instante en caso de que existiera un hecho violento.

Pese a sus dichos, desde la fiscalía dijeron desconocer las intenciones de la Liga y, consultados por una posible ejecución de la idea, aseguraron que resultaría difícil de llevar adelante por la alta demanda que representaría. En líneas generales, indicaron que no habría personal suficiente en el MPF para atender -de oficio- cada conflicto que se suscite en una cancha de fútbol.

En caso de que se presenten sucesos con agresiones dignas de ser investigadas por la Justicia, desde la fiscalía explicaron que hay métodos más contundentes como las denuncias penales, tanto en comisaría como en sede penal. "Con una víctima o un damnificado que denuncie alcanza", sostuvieron en referencia a las especulaciones de que un fiscal debiera estar presente en un evento deportivo.

El sábado pasado se produjo un revuelo en medio del encuentro entre el León y el Tonelero de Santa Lucía. Gustavo Naveda, cuyo equipo perdía 3 a 0, golpeó a un jugador rival y le produjo una seria lesión. El ataque fue denunciado y un ayudante fiscal que tomó conocimiento de lo sucedido inició las actuaciones en su contra. Lo que siguió después fue la detención del deportista, que días más tarde fue imputado por lesiones agravadas.

Trinidad rompió el silencio tras el escándalo: respaldó al jugador imputado y dijo que el club "está sufriendo"

A cuatro días de la gresca que dejó herido e inconsciente a un jugador de López Peláez tras un golpe de Gustavo Naveda, Trinidad quedó en el centro de la polémica y bajo la lupa judicial. En diálogo con Tiempo de San Juan, su presidente apoyó al defensor imputado y afirmó que acatarán las sanciones que dispongan la Liga y la Justicia.

Martín Riveros, máximo dirigente del León, contó que habló personalmente con Naveda tras el episodio. "Él me dijo que se defendió. Incluso el fiscal manifestó que hubo una agresión previa. Hay testigos que declararon lo mismo", señaló. Y agregó que el jugador está arrepentido por lo sucedido.

La agresión al futbolista de López Peláez derivó en una causa judicial y puso a Trinidad bajo la lupa. Riveros admitió que el episodio afecta la imagen institucional, aunque defendió la trayectoria del club. "Es la primera vez en la historia que pasa algo así. Nunca tuvimos la cancha clausurada, nunca pagamos multas, nunca jugamos sin público. El que conoce el club sabe lo que es Trinidad", afirmó.

Capaz que esto sea un puntapié inicial y justo nos tocó a nosotros. Pero hay hechos todos los fines de semana. Si nos vamos a poner duros, que sea para todos Capaz que esto sea un puntapié inicial y justo nos tocó a nosotros. Pero hay hechos todos los fines de semana. Si nos vamos a poner duros, que sea para todos

Temas
Seguí leyendo

Señalan que el jugador de Trinidad golpeó sin motivo y "de caliente" a un ex compañero de López Peláez

El jugador de Trinidad que golpeó a un rival sigue preso y le imputarán el delito de lesiones leves agravadas

La Camerata vuelve a las andanzas con una noche mágica en el Chalet Cantoni

Copa en mano, conocé a cada una de las candidatas a Reina del Racimo y el Vino

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

Cayó la cantidad de ganado vacunado contra la aftosa en 2025, y en marzo se reinicia la campaña sanitaria en todo San Juan

Creció el fenómeno therian en San Juan: ahora le tocó a "Pupé" y hubo una aparición en Barreal

EMICAR aplicó un aumento en las licencias tras un año sin cambios: los nuevos valores

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
bajo la persiana el historico patio de comidas del vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el coctel del cierre
Nostalgia

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

Por María Agostina Montaño

Las Más Leídas

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre
Nostalgia

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro
Era víctima de violencia de género

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

A la izquierda, Miguel Leiva, con su hijo Nelson Leiva.
Conmoción

Dolor por el hombre que murió en un vuelco en Ullum: era padre de un conocido árbitro

Yogs, uno de los clásicos productos de ARSA, y las manifestaciones frente a Alal
Desempleo

En pocas horas cerraron dos grandes empresas más, y dejaron 660 trabajadores en la calle

Te Puede Interesar

Informe del INV: San Juan perdió el 18,6% de su superficie de vid en casi una década
Datos

Informe del INV: San Juan perdió el 18,6% de su superficie de vid en casi una década

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde la fiscalía le bajan el pulgar a la actuación de oficio que pretende la Liga Sanjuanina de Fútbol
Hechos de violencia

Desde la fiscalía le bajan el pulgar a la "actuación de oficio" que pretende la Liga Sanjuanina de Fútbol

Del veto de Cristina a la apuesta de Milei: la sinuosa historia de la Ley de Glaciares que condiciona a San Juan
Congreso

Del veto de Cristina a la apuesta de Milei: la sinuosa historia de la Ley de Glaciares que condiciona a San Juan

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

Las siete candidatas a Reina de la Fiesta del Racimo y el Vino, que se vivirá este fin de semana en Las Casuarinas, en 25 de Mayo.
Galería

Copa en mano, conocé a cada una de las candidatas a Reina del Racimo y el Vino