Trinidad rompió el silencio tras el escándalo: respaldó al jugador imputado y dijo que el club "está sufriendo"

A cuatro días de la gresca que terminó con un jugador de López Peláez herido e inconsciente tras recibir un golpe de Gustavo Naveda, defensor de Trinidad, el club salió a dar la cara en medio del vendaval mediático y judicial que lo tiene en el centro de la escena.

Declaraciones Jugadores sanjuaninos opinaron sobre el futbolista detenido y acusado de golpear a un rival: "Está todo muy sucio"

En diálogo con Tiempo de San Juan , Martín “Pichu” Riveros, presidente del León, respaldó al futbolista imputado y aseguró que la institución atraviesa 'un mal momento' por la exposición pública del caso. "Estamos esperando el informe del árbitro y las sanciones que vengan. Los abogados están acompañando a Gustavo en el tema judicial por la denuncia que hubo", explicó.

Riveros contó que habló personalmente con Naveda tras el episodio. "Él me dijo que se defendió. Incluso el fiscal manifestó que hubo una agresión previa. Hay testigos que declararon lo mismo", señaló. Y agregó que el jugador está arrepentido por lo sucedido, aunque sostiene su versión de los hechos.

image Gustavo Naveda, el jugador que está imputado por pegarle al jugador de López Peláez.

El presidente reconoció que el club analiza aplicar una sanción interna, pero aclaró que no es el momento. "Seguramente será sancionado por el club, con alguna multa económica o alguna medida. Pero primero hay que ver qué determina la Liga y la Justicia. Hoy no es momento de sancionar a nadie", remarcó.

La agresión al futbolista de López Peláez derivó en una causa judicial y puso a Trinidad bajo la lupa. Riveros admitió que el episodio afecta la imagen institucional, aunque defendió la trayectoria del club. "Es la primera vez en la historia que pasa algo así. Nunca tuvimos la cancha clausurada, nunca pagamos multas, nunca jugamos sin público. El que conoce el club sabe lo que es Trinidad", afirmó.

image Martín Riveros, presidente de Trinidad.

Para el dirigente, el hecho fue 'aislado' y producto de 'una piña mal pegada' que terminó en consecuencias mayores. Sin embargo, también cuestionó que otros episodios violentos en el fútbol local no hayan tenido la misma repercusión judicial. "Capaz que esto sea un puntapié inicial y justo nos tocó a nosotros. Pero hay hechos todos los fines de semana. Si nos vamos a poner duros, que sea para todos", reclamó.

El presidente confirmó que se comunicó con su par del club rival el mismo día del incidente y que ambos se mostraron sorprendidos por lo ocurrido. Mientras tanto, Trinidad espera las resoluciones de la Liga y el avance de la causa judicial, en un contexto que, según Riveros, 'ensucia al club' pero no representa su historia.