Golpe de timón en el Centenario: Pallaroni dejó Atenas y asumió en Alianza

El tablero del fútbol sanjuanino se movió fuerte en cuestión de horas. El martes por la noche, Alianza informó la desvinculación de Víctor Hugo Cabello y, casi en paralelo, comenzó a tomar forma el regreso de Luis Pallaroni. Este miércoles se confirmó que el DT dejó Atenas de Pocito y volverá a sentarse en el banco del Lechuzo.

La decisión no pasó inadvertida. Pallaroni se marchó de un equipo que venía mostrando señales positivas: competitivo en la temporada, protagonista en el arranque del Apertura y con aspiraciones de meterse en el próximo Regional. Sin embargo, la posibilidad de iniciar un nuevo ciclo en un club donde ya supo ser protagonista inclinó la balanza.

Su anterior paso por Alianza dejó recuerdos frescos. En 2022 condujo al equipo hasta la final del Torneo Regional Federal Amateur, instancia en la que cayó frente a Atlético Paraná, quedando a un paso del ascenso. Aquella campaña es el principal antecedente al que apela hoy la dirigencia para confiar en su retorno.

El presente, sin embargo, es distinto. El Lechuzo todavía no logró sumar en el campeonato y necesita resultados urgentes para no perder terreno desde el inicio. En ese contexto, la vuelta de Pallaroni representa una apuesta fuerte para reordenar el equipo y recuperar confianza.

"El Club Atlético de la Juventud Alianza le da la bienvenida a Luis Pallaroni como nuevo Director de nuestra institución. En la tarde de hoy en cancha Auxiliar del Estadio del Bicentenario, el DT fue presentado al Plantel del Lechuzo. Muchos éxitos Luis en esta segunda etapa en nuestro Club", comunicaron desde la institución de Santa Lucía.