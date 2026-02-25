miércoles 25 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Local

Golpe de timón en el Centenario: Pallaroni dejó Atenas y asumió en Alianza

El entrenador cerró su ciclo en el Mirasol y será el reemplazante de Víctor Hugo Cabello, cuya salida fue comunicada el martes por la noche. Regresa al Lechuzo con el desafío de revertir un arranque sin puntos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El tablero del fútbol sanjuanino se movió fuerte en cuestión de horas. El martes por la noche, Alianza informó la desvinculación de Víctor Hugo Cabello y, casi en paralelo, comenzó a tomar forma el regreso de Luis Pallaroni. Este miércoles se confirmó que el DT dejó Atenas de Pocito y volverá a sentarse en el banco del Lechuzo.

Lee además
el lechuzo se quedo sin dt: el club anuncio la desvinculacion de victor hugo cabello
Cambios

El "Lechuzo" se quedó sin DT: el club anunció la desvinculación de Víctor Hugo Cabello
trinidad rompio el silencio tras el escandalo: respaldo al jugador imputado y dijo que el club esta sufriendo
Fútbol sanjuanino

Trinidad rompió el silencio tras el escándalo: respaldó al jugador imputado y dijo que el club "está sufriendo"

La decisión no pasó inadvertida. Pallaroni se marchó de un equipo que venía mostrando señales positivas: competitivo en la temporada, protagonista en el arranque del Apertura y con aspiraciones de meterse en el próximo Regional. Sin embargo, la posibilidad de iniciar un nuevo ciclo en un club donde ya supo ser protagonista inclinó la balanza.

Su anterior paso por Alianza dejó recuerdos frescos. En 2022 condujo al equipo hasta la final del Torneo Regional Federal Amateur, instancia en la que cayó frente a Atlético Paraná, quedando a un paso del ascenso. Aquella campaña es el principal antecedente al que apela hoy la dirigencia para confiar en su retorno.

El presente, sin embargo, es distinto. El Lechuzo todavía no logró sumar en el campeonato y necesita resultados urgentes para no perder terreno desde el inicio. En ese contexto, la vuelta de Pallaroni representa una apuesta fuerte para reordenar el equipo y recuperar confianza.

"El Club Atlético de la Juventud Alianza le da la bienvenida a Luis Pallaroni como nuevo Director de nuestra institución. En la tarde de hoy en cancha Auxiliar del Estadio del Bicentenario, el DT fue presentado al Plantel del Lechuzo. Muchos éxitos Luis en esta segunda etapa en nuestro Club", comunicaron desde la institución de Santa Lucía.

Seguí leyendo

Mbappé se pierde la revancha con Benfica por la Champions: qué le pasó

Marcelo Gallardo sorprendió con un pedido inesperado antes de su último partido en River

Con la Difunta Correa y San Juan a todos lados: el gesto místico de Borgogno que explotó en redes

El fixture completo: así se juega el torneo Cecilio Velázquez 2026

River ya consiguió el sucesor de Gallardo: todo acordado, de palabra, con el Chacho Coudet

Ni Pelota Libre o Magis Tv: cómo ver Real Madrid vs Benfica y los otros partidos de la Champions League

Un Boca alternativo se hizo fuerte en Salta y pasó de ronda en la Copa Argentina

Insólito: los jugadores de San Lorenzo apoyaron el paro de la AFA mientras los hinchas insultaban a Chiqui Tapia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ni pelota libre o magis tv: como ver real madrid vs benfica y los otros partidos de la champions league
Fútbol europeo

Ni Pelota Libre o Magis Tv: cómo ver Real Madrid vs Benfica y los otros partidos de la Champions League

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América
Increíble

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América

Imagen ilustrativa
Disparo accidental

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

La Justicia deberá investigar la veracidad de la denuncia.
Revuelo en el penal de Chimbas

Presunta vejación a un preso: sospecharon que tenía un objeto extraño en sus partes íntimas y lo lesionaron

Identificaron al hombre que murió al volcar en su auto cuando circulaba por la Ruta 149.
Siniestro fatal

Identificaron al hombre que falleció tras volcar en la ruta camino a Calingasta

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro
Era víctima de violencia de género

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro

Te Puede Interesar

Otra vez: declaran en rebeldía al casero infiel que desvalijó dos cabañas y una casa en Albardón
Buscado

Otra vez: declaran en rebeldía al casero infiel que desvalijó dos cabañas y una casa en Albardón

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Copa Argentina. 
Lo grita el Pueblo Viejo

Copa Argentina: San Martín madrugó en el segundo tiempo y le gana 1-0 a Deportivo Madryn

El avance de los vehículos importados redefine el mercado automotriz en San Juan
Panorama incierto

El avance de los vehículos importados redefine el mercado automotriz en San Juan

El líder de Virus, mano a mano con Tiempo: los fans millennials, Federico siempre presente y la admiración por San Juan
Música

El líder de Virus, mano a mano con Tiempo: los fans "millennials", Federico siempre presente y la admiración por San Juan

EMICAR aplicó un aumento en las licencias tras un año sin cambios: los nuevos valores
Golpe al bolsillo

EMICAR aplicó un aumento en las licencias tras un año sin cambios: los nuevos valores