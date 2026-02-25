Carlo Lattanzio, el jugador del partido: "Somos un equipo muy competitivo"

San Martín dio un paso firme en la Copa Argentina . Con un sólido 2-0 ante Deportivo Madryn por los 32avos de final, el Verdinegro mostró carácter, orden y contundencia para meterse en la próxima instancia del certamen federal donde espera Platense.

Uno de los puntos más altos de la noche fue Carlo Lattanzio. El jugador fue determinante en el frente de ataque y terminó siendo elegido como el mejor jugador del partido por la televisación. Tras el encuentro, dejó en claro cuál es la identidad del equipo.

"Somos un equipo muy competitivo, sin ego. Laburamos en el día a día y eso se ve reflejado después en la cancha", expresó el futbolista, visiblemente conforme con el rendimiento colectivo. Y agregó: "Me siento bien y eso me pone muy feliz".

El triunfo no solo significó el pasaje de ronda, sino también una ratificación del momento que atraviesa el conjunto sanjuanino. Con intensidad, compromiso y eficacia, el equipo volvió a responder en un escenario exigente y alimenta la ilusión de seguir avanzando de ronda.

"Hoy estamos acá, pero ya estamos pensando en Tristán Suárez. Todos son competitivos y ahora tenemos que pensar en el domingo", remarcó, dejando en claro que el plantel no pierde de vista el campeonato.

