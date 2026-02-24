San Martín y la última herida copera: fue en manos de un gigante que sacó chapa y no perdonó

San Martín tiene nuevamente una cita con la Copa Argentina . El cruce ante Deportivo Madryn asoma como una oportunidad para avanzar de ronda y alimentar la ilusión. Sin embargo, este nuevo desafío copero trae a la memoria aquella noche del 2 de julio de 2025, cuando el Verdinegro se midió ante el Racing de Gustavo Costas el Estadio Mario Alberto Kempes por los 16avos de final y terminó masticando bronca.

Llegó uno más San Martín se refuerza para volver a Primera: sumó a un delantero que viene de un gigante de Uruguay

Video Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: "El fútbol es popular y tiene que ser para todos"

El equipo sanjuanino, que en ese entonces era dirigido por Leandro Romagnoli, golpeó primero y lo hizo con categoría. A los 19 minutos, Horacio Tijanovich sacó un verdadero golazo con caño incluido para poner el 1-0 y encender la ilusión de todo el pueblo verdinegro.

Pero enfrente estaba la Academia de Gustavo Costas, un equipo con nombres pesados y jerarquía probada. Y esa diferencia terminó inclinando la balanza. Racing reaccionó a tiempo y mostró contundencia: Adrián “Maravilla” Martínez facturó por duplicado y Adrián “Rocky” Balboa aportó el suyo para sellar el 3-1 definitivo.

Apesar del resultado, la previa fue diferente para San Martín, ya que aquel cruce llegó en un contexto especial. Recién ascendido, luchaba por salir de la zona baja en la Liga Profesional y buscaba en la Copa un impulso anímico. Venía de eliminar a Gimnasia de Jujuy por penales, mostrando carácter y personalidad. En Córdoba, volvió a dar pelea, pero no alcanzó. La jerarquía individual de Racing pesó más que el esfuerzo colectivo.

El 3-1 dejó a San Martín fuera del certamen de madrugada. Aquella noche quedó en el olvido y esta vez la historia se repite, en otra instancia y frente a otro rival que milita en la Primera Nacional. Los de Ariel Martos irán con el cuchillo entre los dientes para acceder a la siguiente ronda de la Copa Argentina.

Embed - Racing 3 - 1 San Martín (SJ) | Copa Argentina 2025 | 16avos de final

San Martín y Deportivo Madryn se medirán este miércoles desde las 17hs en el Estadio Ciudad de Caseros