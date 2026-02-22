San Martín se refuerza para volver a Primera: sumó a un delantero que viene de un gigante de Uruguay

En Concepción todavía resonaba el festejo por la victoria ante Güemes cuando San Martín volvió a sacudir el mercado de pases. El club confirmó la contratación del delantero uruguayo Nahuel Acosta Da Silva, quien ya firmó su contrato y se sumará de inmediato a los entrenamientos.

El atacante, de 26 años, arribó en condición de libre luego de desvincularse de Peñarol. Antes de emprender viaje hacia el país, el futbolista publicó un mensaje de despedida para el conjunto aurinegro en sus redes sociales.

Acosta tuvo acción durante 2025 en Blooming, donde disputó 11 encuentros y marcó tres goles. Con su arribo, el Verdinegro suma su incorporación número 21 en este libro de pases, una cifra que refleja la fuerte renovación del plantel para afrontar la temporada de la Primera Nacional.

Formado en el fútbol uruguayo, el extremo inició su carrera en Rentistas y luego vistió las camisetas de Sud América, Albion Fútbol Club y Cerro, antes de dar el salto a Peñarol y posteriormente emigrar al fútbol boliviano.

Con cuatro puntos sobre seis posibles en el arranque del campeonato, el equipo sanjuanino busca consolidarse desde el inicio y potenciar su frente de ataque. La llegada de Acosta apunta a sumar desequilibrio por las bandas y mayor peso ofensivo en un plantel que no quiere perder terreno en la pelea por los puestos de arriba.