domingo 22 de febrero 2026

Policiales

Violento robo en una quinta de Rawson: cortaron la luz y dañaron cámaras de seguridad

Delincuentes ingresaron a una propiedad en Médano de Oro tras forzar accesos y romper el cierre perimetral. Se llevaron herramientas, vajilla y hasta un inodoro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa. 

Un importante robo se registró el viernes 20 minutos antes de las 13:30 en una quinta ubicada en calle 11, entre Belgrano y Vicente López, en Rawson, jurisdicción de la Subcomisaría Médano de Oro.

Según informaron fuentes policiales, el hecho fue advertido tras un requerimiento al 911 que derivó la intervención de personal en el lugar. Allí, los efectivos entrevistaron al propietario, Matías Vega, de 40 años, quien manifestó que al llegar a la propiedad constató que las puertas habían sido violentadas y que el cierre perimetral de tela olímpica también presentaba daños.

De acuerdo a su relato, los delincuentes sustrajeron 25 platos, una motoguadaña, una bomba de agua, una caja con herramientas varias, un inodoro, cuatro jarras de vidrio, 20 vasos y cubiertos, entre otros elementos.

Además, el damnificado señaló que antes de ingresar al inmueble los autores del hecho cortaron el suministro eléctrico y dañaron las cámaras de seguridad, lo que habría facilitado el accionar sin ser registrados.

La investigación quedó en manos de la Subcomisaría Médano de Oro, que trabaja para identificar a los responsables del robo.

Imagen ilustrativa. 
Policiales

