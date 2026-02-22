domingo 22 de febrero 2026

Liga profesional

Vélez madrugó a River a los cinco minutos con la ley del ex y le gana 1-0 en el Amalfitani

El equipo de Marcelo Gallardo visita al Fortín en el José Amalfitani, por la sexta jornada del certamen.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este domingo, desde las 19.15, River visita a Vélez en el José Amalfitani por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. El Millonario, que ganó y no convenció ante Ciudad de Bolívar, buscará cambiar su imagen ante un Fortín que todavía no perdió en el campeonato. Todo lo que tenés que saber del encuentro que dirigirá Darío Herrera.

El pasado martes, River se clasificó a los 16avos de final de la Copa Argentina tras vencer 1 a 0 a Ciudad de Bolívar con un gol de penal de Juan Fernando Quintero sobre la hora. Pese a que era un buen partido para recobrar las esperanzas tras dos derrotas muy duras frente a Tigre y Argentinos Juniors, el equipo dejó más dudas que certezas. ¿Lo positivo? Evitó el papelón y le dio aire, al menos por unos días, a un ciclo de Marcelo Gallardo que estaba en la cuerda floja.

Con siete puntos en cinco jornadas, el Millonario marcha octavo en la Zona B y buscará escalar posiciones tanto en la tabla de su grupo como en la anual, fundamental de cara a la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

De cara a este partido el Muñeco recupera algunas piezas importantes: Franco Armani, Sebastián Driussi y Marcos Acuña recibieron el alta médica y estarán disponibles para enfrentar al Fortín. De los tres, el Pulpo y el Huevo son quienes más chances tienen de ser titulares. Santiago Beltrán le dejaría su lugar al arquero más ganador de la historia del club, mientras que Matías Viña, que todavía no hizo pie desde su llegada, sería reemplazado por el campeón del mundo.

El otro cambio que podría realizar el entrenador es el ingreso de Facundo Colidio por Maximiliano Salas. Agustín Ruberto, por su parte, se mantendría entre los titulares. En la zaga se mantendría Paulo Díaz, mientras que en el mediocampo Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván y Juan Fernando Quintero parecen piezas inamovibles.

Por su parte, Vélez es uno de los seis invictos que posee el Torneo Apertura. De los cinco partidos que disputó ganó tres e igualó dos, resultados que lo sitúan en la cima de la Zona A con 11 puntos. En su casa se hizo fuerte: le ganó a Talleres, a Boca y ahora buscará hacer lo propio ante un River que viene golpeado.

Guillermo Barros Schelotto, que en conferencia analizó la crisis de su próximo rival, sumará un nuevo capítulo ante el equipo que más se enfrentó en su carrera como entrenador. Con Lanús, Boca y el Fortín, dirigió 19 partidos ante el Millonario y su balance es negativo: ganó cuatro, empató siete y perdió ocho. Además, sufrió dos de las derrotas más dolorosas de su carrera como DT: la Supercopa 2018 y la Copa Libertadores de aquel año, ambas como técnico del Xeneize. Su última victoria ante el conjunto de Núñez data del 5 de noviembre del 2017, fecha en la que ganó 2 a 1 el Superclásico de la Superliga con goles de Edwin Cardona y Nahitan Nández.

En cuanto al equipo, en la semana se confirmó el microdesgarro en el sóleo derecho de Diego Valdés, que estará 20 días afuera de las canchas y será baja el domingo. Quien volvió a estar a disposición es Braian Romero, tras su lesión en el isquiotibial izquierdo. Guillermo mantendría la base de estas primeras jornadas, aunque debe definir al reemplazante del chileno; hoy ese lugar se lo debaten Rodrigo Aliendro y Lucas Robertone.

La probable formación de River vs. Vélez, por el Torneo Apertura

Franco Armani o Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas o Facundo Colidio y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.

La probable formación de Vélez vs. River, por el Torneo Apertura

Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro o Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Los datos de Vélez vs. River, por el Torneo Apertura

Hora: 19.15.

TV: ESPN Premium.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Darío Herrera.

Dejá tu comentario

Por Redacción Tiempo de San Juan

