Golpearon y ahorcaron a un Uber para robarle todo lo que tenía de valor en Capital

Un violento asalto tuvo como víctima, otra vez, a un conductor de Uber en Capital durante la siesta del martes 17 de febrero. El chofer fue golpeado y tomado del cuello hasta casi ahorcarlo por tres pasajeros que le robaron el celular y dinero en efectivo. Dos de los sospechosos fueron detenidos minutos después, entre ellos un menor de edad.

El ataque ocurrió alrededor de las 16:45 en calle Rogelio Cerdera, entre Tucumán y Ruta 40, en inmediaciones del barrio Costa Canal 1. Según la información oficial, los agresores abordaron el vehículo como pasajeros y, ya en el interior, comenzaron a golpear al conductor. En medio del forcejeo, lo sujetaron del cuello, le arrebataron su teléfono celular Samsung A31 y le sustrajeron $12.000 en efectivo.

Tras el robo, los tres escaparon corriendo en dirección a la ex bodega CAVIC, ubicada a pocas cuadras. La víctima se dirigió de inmediato hasta la base de la Policía Motorizada del barrio Cabot para alertar sobre lo sucedido. Con los datos aportados, los efectivos desplegaron un operativo en los antiguos depósitos de CAVIC.

Minutos más tarde, cerca de las 17:20, los uniformados localizaron en el interior del predio a Tiago Nehuen Lucero y a un menor de edad. Ambos fueron aprehendidos en el lugar. Los policías palparon a los aprehendidos y encontraron entre sus prendas el celular robado, aunque el dinero en efectivo no fue recuperado.

Ya en sede policial, el damnificado reconoció el teléfono como propio. Además, al ingresar a su cuenta de Mercado Pago, constató que a las 16:58 -apenas minutos después del asalto. se había realizado una transferencia de $6.500 a una usuaria identificada como M.J.S.

La causa fue caratulada provisoriamente como robo agravado por cometerse en grupo y con la participación de un menor. La causa recayó en la fiscal Yanina Galante de UFI Flagrancia.