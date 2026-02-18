miércoles 18 de febrero 2026

Difícil situación

Una cadena candidata a quedarse con el Hiper Libertad, en problemas

La cadena de supermercados La Anónima reportó un deterioro significativo en sus indicadores financieros

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La cadena de supermercados La Anónima, que días atrás apareció en la mesa de posibles compradores del Hiper Libertad, reportó un deterioro significativo en sus indicadores financieros, marcado por un fuerte incremento de la morosidad y una caída en sus ventas, en medio de un escenario de consumo retraído y debilitamiento del ingreso real de los hogares.

De acuerdo con sus últimos estados contables, el cargo por créditos incobrables alcanzó los $19.255 millones, un salto considerable frente a los $2.830 millones registrados en el período anterior. El aumento refleja el empeoramiento en la capacidad de pago de los clientes, especialmente en los segmentos vinculados al financiamiento comercial y consumo en cuotas.

En paralelo, el negocio supermercadista evidenció una contracción en ventas, en línea con la desaceleración del consumo masivo que atraviesa el país. El fenómeno responde a la pérdida de poder adquisitivo, el ajuste del gasto familiar y la mayor cautela en el uso del crédito por parte de los consumidores.

En contraste, el segmento frigorífico de la compañía mostró crecimiento, impulsado principalmente por exportaciones. El deterioro en la cobrabilidad no es un fenómeno aislado. Datos del sistema financiero muestran un aumento generalizado de la mora en créditos al consumo, señal de la presión que enfrentan los ingresos de los hogares en el actual contexto económico. Cuando cae el consumo, no solo se vende menos: también se cobra peor, particularmente en esquemas financiados.

El informe de la empresa confirma así una tendencia más amplia en el sector comercial, donde la caída de la demanda y el aumento del endeudamiento de los hogares comienzan a impactar en la salud financiera de las compañías orientadas al consumo interno.

FUENTE: Neuquen News

