miércoles 18 de febrero 2026

Ladrón silencioso

Entraron a robar mientras una familia dormía, los atacaron con un arma blanca y cayeron a las pocas cuadras

Dos sospechosos, uno de ellos menor de edad, fueron capturados tras atacar con un elemento punzante a un hombre y a su esposa dentro de su vivienda del Barrio Frondizi. Las víctimas sufrieron heridas leves.

Una noche que parecía tranquila terminó en una escena de terror en el Barrio Frondizi. Un hombre y su esposa fueron sorprendidos dentro de su propia casa por un sujeto que ingresó mientras dormían. Todo salió a la luz cuando la pareja escuchó ruidos provenientes del primer piso y decidió levantarse para ver qué estaba pasando.

Al intentar verificar la situación, el dueño de casa fue atacado por un hombre que lo agredió con un elemento punzante, provocándole heridas superficiales. En medio de la confusión, su esposa también resultó lesionada, aunque ambos se encuentran fuera de peligro.

Tras el alerta, efectivos policiales desplegaron un operativo en las inmediaciones y lograron detener a dos sospechosos en las cercanías del lugar: un hombre identificado como Vila y un menor de edad. El mayor fue trasladado a la comisaría correspondiente, mientras que el adolescente quedó a disposición del Centro de Admisión y Derivación (CAD), con intervención y notificación a sus padres.

La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del hecho y la posible participación de otras personas.

