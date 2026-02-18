Escuelas sanjuaninas: el 75% de las obras de mantenimiento, terminadas, ¿y el aire acondicionado?

A pocos días de que suene la campana que marca el inicio del ciclo lectivo, el Gobierno de San Juan acelera el paso en el plan de recuperación y puesta a punto de los edificios escolares. Nicolás Álvarez, titular de la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores, precisó que actualmente se están ejecutando tareas en 418 establecimientos de toda la provincia para recibir el nuevo periodo escolar. El estado de avance general de estas intervenciones se sitúa entre el 70 y el 75 por ciento, lo que permite proyectar un inicio de clases sin mayores contratiempos en la gran mayoría de los edificios.

A pesar de que existen algunas obras con un progreso menor, que ronda el 50 o 60 por ciento, el funcionario aclaró este miércoles, en diálogo con Canal 13 San Juan, que estas tareas no impedirán el dictado de clases. Se trata fundamentalmente de trabajos en áreas exteriores, tales como la reparación de cierres perimetrales, el techado de patios o la aplicación de pintura en fachadas, intervenciones que pueden continuar con el ciclo en marcha sin poner en riesgo la seguridad de la comunidad educativa. En el caso específico de la escuela Capdevilla en Chimbas, que estuvo paralizada en gestiones anteriores, se ha logrado reactivar la obra y, aunque los plazos de ampliación son más extensos, las áreas habilitadas permitirán el funcionamiento del establecimiento mientras se termina la construcción.

La planificación de este año debió enfrentar el desafío de las inclemencias climáticas, ya que las intensas lluvias del verano provocaron retrasos y obligaron a reprogramar tareas. Estas contingencias derivaron en la necesidad de encarar obras no previstas originalmente para subsanar daños recientes, aunque Álvarez aseguró que todas las escuelas de la provincia estarán habilitadas para comenzar el año. La Dirección atiende de manera integral los 460 establecimientos que existen en San Juan, distribuyendo las tareas entre contratos de obras menores, intervenciones de la Dirección de Obras para reparaciones mayores y la atención directa por administración para problemas urgentes de electricidad o agua.

Desafíos en aire acondicionado y calefacción

En cuanto al confort climático de las aulas, el servicio de aire acondicionado presenta un avance gradual pero condicionado por la infraestructura previa. El director explicó que es imposible abastecer a la totalidad de los establecimientos en un solo año, ya que muchas escuelas requieren una adecuación eléctrica integral antes de poder soportar la carga de los equipos de refrigeración. No obstante, destacó que durante el año pasado ya se intervino en más de la mitad de los edificios y el proceso continúa sostenidamente.

Respecto a la calefacción, el panorama para el invierno se presenta ordenado para las escuelas que cuentan con suministro de gas. Todos los establecimientos que sufrieron cortes del servicio el año pasado ya tienen sus instalaciones aprobadas y el gas habilitado por la empresa prestataria. Para garantizar el funcionamiento durante los meses de frío, se ha previsto un mantenimiento preventivo que comenzará en mayo, contando con la garantía de las empresas actuantes durante todo el periodo invernal para asegurar que los sistemas operen correctamente.