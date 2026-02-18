miércoles 18 de febrero 2026

Sondeo de TIEMPO

El asado del domingo, la principal víctima con el aumento de la carne en San Juan

Una encuesta confirman que el 20% de los sanjuaninos ya recortó la histórica costumbre para equilibrar las cuentas ante un panorama de aumentos constantes del precio en mostrador de la carne de vaca.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El asadito, casi un lujo por el precio de la carne.

Ya se sabe que se vienen nuevos aumentos de precios en las carnicerías locales, lo que dispara una serie de maniobras de supervivencia en el presupuesto hogareño de los sanjuaninos.

Ante este panorama, un relevamiento realizado por Tiempo de San Juan entre sus lectores permite ver las tácticas que los sanjuaninos están implementando para no vaciar sus platos. La estrategia más extendida es la sustitución directa del producto, ya que el 26,5% de los participantes (2.920 votos) confesó haber dejado de comprar carne vacuna para volcarse al consumo de pollo o cerdo. Esta tendencia se complementa con un 18,2% de los encuestados que opta por buscar cortes más económicos para estirar el presupuesto, mientras que un 17,3% prefiere mantener el consumo de carne a costa de recortar gastos en otros rubros de la economía doméstica.

La crisis también está golpeando el corazón de las tradiciones locales. Los datos del sondeo arrojan que un 20,1% de los sanjuaninos ya dejó de comer el asado del domingo o, en su defecto, ha reducido drásticamente su frecuencia. Este cambio de hábito guarda una relación directa con la pérdida del poder adquisitivo, que ya se había manifestado tras el Día de la Madre con una caída del consumo del 30%. A pesar de que un 17,9% de los consultados manifiesta indiferencia ante la situación, la realidad del mercado muestra una tendencia alcista acumulada del 10% en promedio en lo que va del año, con picos del 15% en ciertas zonas y cortes específicos.

image

Según advirtieron días atrás fuentes calificadas, el precio del novillo gordo en pie sufrió saltos de hasta 500 pesos en jornadas consecutivas, lo que se traducirá en un ajuste de entre el 5% y el 10% en los mostradores, representando un costo adicional de hasta 1.500 pesos por kilo para el consumidor final. Este fenómeno responde a una falta de oferta de animales tras un 2024 considerado el peor año de consumo de carne en el último siglo, sumado a la posible retención de hacienda a la espera de aperturas para exportación.

La incertidumbre de los productores, que decidieron no reponer hacienda por temor a la falta de ventas, generó un desequilibrio que hoy pagan los consumidores. Con un mercado tensionado y precios que no encuentran techo, el sanjuanino medio se debate entre resignar la calidad de su dieta o abandonar definitivamente los cortes vacunos, en un contexto donde el mostrador muestra que comer un asado es casi un lujo en estos días.

