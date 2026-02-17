martes 17 de febrero 2026

Mercados

Las acciones argentinas volvieron a caer en Wall Street

Bonos estables y un riesgo país más bajo enmarcaron una nueva jornada negra para los papeles de las empresas argentinas en Nueva York.

Por Agencia NA
image

Con la mirada puesta en el tratamiento que recibirá la reforma laboral en la Cámara de Diputados, las acciones argentinas operaron caídas de hasta 3% en la Bolsa de Wall Street, mientras que los bonos soberanos se mantuvieron estables y generaron una caída en el riesgo país.

El mercado estadounidense retomó sus actividades este martes, luego de no haber operado ayer por motivo del Día del Presidente.

En cuanto al local, no marcó operaciones en los primeros dos días de la semana debido a los feriados por la festividad del Carnaval, retomando sus actividades el próximo miércoles 18 de febrero.

Las principales acciones americanas comenzaron la jornada con caídas y, sobre el final, revirtieron el panorama.

En particular, el Dow Jones cerró con un alza de 0,1%, el S&P 500 se mantuvo estable sin cambios y el Nasdaq cayó 0,2%.

“A raíz de renovadas preocupaciones sobre las tecnológicas -con foco en software- es que Wall Street vuelve a inclinarse por un tono más cauteloso, el cual se traslada en los ADR durante el feriado local, toda vez que vienen respondiendo al clima externo con su mayor ‘beta'”, indicó el economista Gustavo Ber.

Con respecto a los ADRs argentinos, las operaciones cerraron en rojo para la mayoría de los activos. Únicamente Corporación América (2,8%), Tenaris (1,8%) y Telecom (0,1%) culminaron la jornada en terreno positivo.

Cresud, Edenor y Central Puerto lideraron las bajas en Wall Street: 2,8%, 2,5% y 2,4%, respectivamente. El resto de los activos argentinos que operan en Estados Unidos obtuvieron pérdidas de entre 1% y 2,3%.

Los bonos soberanos en dólares promediaron con subas, con el AL41 (0,6%) y el AL35 (1,3%) liderando las ganancias. El resto se mantuvo con subas de entre 0,1% y 0,6%.

Esto llevó a que el riesgo país retrocediera 1,5% este martes hasta los 511 puntos. En lo que va del mes, el indicador que elabora el JP Morgan aumentó un 3% aunque continúa por debajo en la medición anual (-10,5%).

Esto se da en un contexto en donde el Banco Central (BCRA) acumula más de US$2.000 millones en compras para fortalecer sus reservas.

La mirada del mercado quedará plasmada en el debate de la reforma laboral en Diputados; tras haber conseguido media sanción en el Senado, el proyecto deberá regresar a la Cámara Alta debido a los cambios que introducirá el Gobierno en el artículo sobre licencias por enfermedad.

