viernes 6 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercados

El repunte de Wall Street impulsó a las acciones argentinas

Los títulos de empresas argentinas ganaron algo de terreno luego de jornadas de considerable retroceso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con indicadores de las bolsas de Nueva York que se recuperaron más de 2% este viernes, los activos argentinos aparecieron como más demandados después de una extendida serie negativa.

Lee además
las acciones vuelven a caer en wall street
Mercados

Las acciones vuelven a caer en Wall Street
las acciones se empresas argentinas volvieron a tener una jornada negra en wall street
Mercados

Las acciones se empresas argentinas volvieron a tener una jornada negra en Wall Street

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un 1,5%, en los 2.977.118 puntos, para cortar con una racha adversa de siete rondas de negocios en las que acumuló una pérdida de 9,6% desde el 28 de enero.

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- subieron un 0,4% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan restó seis enteros para la Argentina, en los 512 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Nueva York destacaron las alzas de Bioceres (+7,3%) y Edenor (+6,5%).

Un informe de GMA Capital subrayó que “el último REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA) mostró una corrección al alza en las proyecciones de inflación y un ajuste a la baja en el crecimiento esperado, una combinación que empieza a reflejarse en los datos duros de actividad y en la dinámica de la recaudación, que acumula varios meses de caídas reales consecutivas”.

“Ese enfriamiento también se filtra al canal financiero. El crédito muestra mayor selectividad, con señales de tensión en algunos segmentos, mientras el frente cambiario continúa sosteniéndose en flujos financieros más que en el comercio. El desafío hacia adelante es transformar este equilibrio transitorio en un esquema más robusto, capaz de anclar expectativas y reactivar el vínculo entre estabilidad, crédito y actividad”, agregó el reporte.

“En adelante esperamos que se mantenga el apetito por colocar deuda, tanto en el universo corporativo como en el sub soberano: resultando en una oferta de dólares interesante”, debido a que “las colocaciones deben liquidarse en el MULC dentro de los 180 días desde la emisión”, remarcó un análisis de Grupo IEB.

“Deben deben darse condiciones de estabilidad y rentabilidad para que las empresas avancen con el uso de las líneas de financiamiento en dólares de los bancos, las complementen con emisiones en el exterior y ayuden a lograr un equilibrio cambiario más holgado, con el BCRA en un rol activo de acumulación de reservas”, aportaron los analistas de MegaQM.

Caída del dólar y compras del BCRA

El dólar mayorista cedió diez pesos o 0,7%, a $1.432, un mínimo desde el 22 de enero. A lo largo de la semana, el tipo de cambio oficial experimentó un descenso de 15 pesos o 1 por ciento. Asimismo, desde que empezó el 2025 el dólar comercial resignó 23 pesos o 1,6 por ciento. Los negocios en el segmento de contado fueron de importantes 541,9 millones de dólares.

“La divisa tuvo una jornada más que movida, luego de cuatro ruedas en las que, si bien venía cerrando en baja, durante el desarrollo del día se mostraba relativamente estable”, afirmó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios. Además, mencionó que tras “que la oferta se mantuvo presente en todo momento y volvió a presionar a la baja, llevando a la divisa a un primer mínimo en $1.430, nivel donde pareció encontrar una breve estabilización. Sin embargo, en esa zona reapareció con mayor intensidad la oferta, lo que se reflejó en una fuerte recuperación del volumen, que creció un 58%”.

Dado que el Banco Central fijó para la fecha una banda superior de su régimen cambiario en los $1.574,05, el dólar mayorista quedó a 142,05 pesos o 9,9% de ese límite de libre flotación, el margen más amplio desde el 13 de octubre del año pasado (10,2%).

El BCRA compró en el mercado de cambios USD 51 millones, para incrementar a USD 1.474 millones el saldo a favor por su intervención en lo que va de 2026. Las reservas internacionales brutas de la entidad crecieron en USD 190 millones, a USD 44.940 millones; en la semana estos activos aumentaron en 438 millones de dólares.

Un informe del equipo de Research de Puente señaló que “la semana estuvo marcada por las señales claras de continuidad del ancla cambiaria como eje de la desinflación. Esta estrategia prioriza credibilidad cambiaria y disciplina monetaria, aun cuando ello limite la expansión de liquidez. La estabilidad del peso, combinada con compras de divisas, sugiere un intento de reforzar expectativas y sostener la desaceleración de precios”.

En forma similar al mayorista, el dólar al público restó diez pesos o 0,7%, a $1.450 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en entidades financieras el dólar minorista promedió $1.453,25 para la venta y $1.402,93 para la compra.

En el mercado de dólar futuro todos los contratos finalizaron en baja de un rango del 0,3% al 1%, con negocios por el equivalente a 1.104,9 millones, según datos de la plataforma A3 Mercados. Las posturas más negociadas, para el cierre de febrero quedaron a $1.454, con baja de 11 pesos o 0,8%, lejos del techo de las bandas cambiarias oficiales, a $1.607,39 para fin de mes.

En tanto, la cotización del dólar blue retrocedió cinco pesos o 0,3%, a $1.435 para la venta, piso desde el 5 de diciembre. El billete informal recorta en febrero 35 pesos o 2,4%, mientras que en el primer tramo de 2026 descuenta 95 pesos o 6,2 por ciento.

Temas
Seguí leyendo

Pese a la caída del consumo, se sostiene la demanda de locales en el centro: los motivos

Glencore rompe con Río Tinto: cuál es el impacto en el histórico Pachón de San Juan

Un multimillonario con negocios en San Juan tiene un plan para invertir casi $2.900.000.000.000 durante 2026

Un productor cooperativo de Mendoza, presidirá la COVIAR hasta 2029

Qué gana San Juan con el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos: cobre y otros dos sectores clave

Tras la marcha atrás en los cambios del INDEC, ¿qué dicen desde el sector inmobiliario de San Juan?

Pese al temporal, ferreteros sanjuaninos aseguran que no hubo efecto dominó en la venta de membranas

Cómo viene la inflación en San Juan este mes: en 3 claves, la mirada local sobre la polémica en el INDEC

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan, destacó que el acuerdo con Estados Unidos puede facilitar inversiones y financiamiento para minería, energía e infraestructura en la provincia.
La visión del gobierno provincial

Qué gana San Juan con el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos: cobre y otros dos sectores clave

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan
El clima

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex
Intento de femicidio

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Según testigos, la señora apareció de manera repentina por delante de este auto VW que estaba estacionado. Un auto si pudo esquivarla, pero la moto (de la foto) la embistió.
Detalles

Tragedia vial en Rawson: una mujer intentó cruzar por el medio de la cuadra, un auto la esquivó, pero una moto la embistió

Un suplantador de identidad y reconocido ladrón de la provincia, otra vez a la cárcel
Condenado por hurto

Un suplantador de identidad y reconocido ladrón de la provincia, otra vez a la cárcel

Una de las intervenciones acordadas es la construcción de la rotonda ubicada en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, una zona en la que se registran gran cantidad de accidentes.
Novedad

Se vienen las rotondas: Orrego firmó convenios con Nación para mejorar la seguridad vial en rutas nacionales

Te Puede Interesar

Pese a la caída del consumo, se sostiene la demanda de locales en el centro: los motivos
Mercado

Pese a la caída del consumo, se sostiene la demanda de locales en el centro: los motivos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Condenan con cárcel a la banda que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson video
Tribunales

Condenan con cárcel a la banda que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía
Tristeza

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía

Un impactante video muestra cómo quedó una de las casas inundadas a una semana de las crecientes en Zonda
Inhabitable

Un impactante video muestra cómo quedó una de las casas inundadas a una semana de las crecientes en Zonda

El robo ocurrió en este conocido local gastronómico.
Escruche de madrugada

Golpe delictivo contra una conocida casa de comidas de avenida Libertador