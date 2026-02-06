El repunte de Wall Street impulsó a las acciones argentinas

Con indicadores de las bolsas de Nueva York que se recuperaron más de 2% este viernes, los activos argentinos aparecieron como más demandados después de una extendida serie negativa.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un 1,5%, en los 2.977.118 puntos , para cortar con una racha adversa de siete rondas de negocios en las que acumuló una pérdida de 9,6% desde el 28 de enero.

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- subieron un 0,4% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan restó seis enteros para la Argentina, en los 512 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Nueva York destacaron las alzas de Bioceres (+7,3%) y Edenor (+6,5%).

Un informe de GMA Capital subrayó que “el último REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA) mostró una corrección al alza en las proyecciones de inflación y un ajuste a la baja en el crecimiento esperado, una combinación que empieza a reflejarse en los datos duros de actividad y en la dinámica de la recaudación, que acumula varios meses de caídas reales consecutivas”.

“Ese enfriamiento también se filtra al canal financiero. El crédito muestra mayor selectividad, con señales de tensión en algunos segmentos, mientras el frente cambiario continúa sosteniéndose en flujos financieros más que en el comercio. El desafío hacia adelante es transformar este equilibrio transitorio en un esquema más robusto, capaz de anclar expectativas y reactivar el vínculo entre estabilidad, crédito y actividad”, agregó el reporte.

“En adelante esperamos que se mantenga el apetito por colocar deuda, tanto en el universo corporativo como en el sub soberano: resultando en una oferta de dólares interesante”, debido a que “las colocaciones deben liquidarse en el MULC dentro de los 180 días desde la emisión”, remarcó un análisis de Grupo IEB.

“Deben deben darse condiciones de estabilidad y rentabilidad para que las empresas avancen con el uso de las líneas de financiamiento en dólares de los bancos, las complementen con emisiones en el exterior y ayuden a lograr un equilibrio cambiario más holgado, con el BCRA en un rol activo de acumulación de reservas”, aportaron los analistas de MegaQM.

Caída del dólar y compras del BCRA

El dólar mayorista cedió diez pesos o 0,7%, a $1.432, un mínimo desde el 22 de enero. A lo largo de la semana, el tipo de cambio oficial experimentó un descenso de 15 pesos o 1 por ciento. Asimismo, desde que empezó el 2025 el dólar comercial resignó 23 pesos o 1,6 por ciento. Los negocios en el segmento de contado fueron de importantes 541,9 millones de dólares.

“La divisa tuvo una jornada más que movida, luego de cuatro ruedas en las que, si bien venía cerrando en baja, durante el desarrollo del día se mostraba relativamente estable”, afirmó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios. Además, mencionó que tras “que la oferta se mantuvo presente en todo momento y volvió a presionar a la baja, llevando a la divisa a un primer mínimo en $1.430, nivel donde pareció encontrar una breve estabilización. Sin embargo, en esa zona reapareció con mayor intensidad la oferta, lo que se reflejó en una fuerte recuperación del volumen, que creció un 58%”.

Dado que el Banco Central fijó para la fecha una banda superior de su régimen cambiario en los $1.574,05, el dólar mayorista quedó a 142,05 pesos o 9,9% de ese límite de libre flotación, el margen más amplio desde el 13 de octubre del año pasado (10,2%).

El BCRA compró en el mercado de cambios USD 51 millones, para incrementar a USD 1.474 millones el saldo a favor por su intervención en lo que va de 2026. Las reservas internacionales brutas de la entidad crecieron en USD 190 millones, a USD 44.940 millones; en la semana estos activos aumentaron en 438 millones de dólares.

Un informe del equipo de Research de Puente señaló que “la semana estuvo marcada por las señales claras de continuidad del ancla cambiaria como eje de la desinflación. Esta estrategia prioriza credibilidad cambiaria y disciplina monetaria, aun cuando ello limite la expansión de liquidez. La estabilidad del peso, combinada con compras de divisas, sugiere un intento de reforzar expectativas y sostener la desaceleración de precios”.

En forma similar al mayorista, el dólar al público restó diez pesos o 0,7%, a $1.450 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en entidades financieras el dólar minorista promedió $1.453,25 para la venta y $1.402,93 para la compra.

En el mercado de dólar futuro todos los contratos finalizaron en baja de un rango del 0,3% al 1%, con negocios por el equivalente a 1.104,9 millones, según datos de la plataforma A3 Mercados. Las posturas más negociadas, para el cierre de febrero quedaron a $1.454, con baja de 11 pesos o 0,8%, lejos del techo de las bandas cambiarias oficiales, a $1.607,39 para fin de mes.

En tanto, la cotización del dólar blue retrocedió cinco pesos o 0,3%, a $1.435 para la venta, piso desde el 5 de diciembre. El billete informal recorta en febrero 35 pesos o 2,4%, mientras que en el primer tramo de 2026 descuenta 95 pesos o 6,2 por ciento.