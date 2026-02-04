Las acciones vuelven a caer en Wall Street

Mercados Suben las acciones y bajan los bonos argentinos, con negocios enfocados en la dinámica de Wall Street

Las acciones y los bonos argentinos no pudieron sostener la tónica alcista de la mañana y pasaron a pérdidas.

En la media tarde el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires perdía 2,2%, en los 2.970.000 puntos básicos, mientras que los títulos públicos en dólares ceden un 0,1% en promedio. Los ADR en Wall Street caen hasta 7%, como es el caso de BBVA.

El riesgo país de JP Morgan anota un avance de dos unidades para la Argentina, en los 506 puntos básicos. Este indicador tocó un piso reciente de 474 puntos la semana pasada, valores inferiores como lo más bajo en casi ocho años.

El panel Merval mantiene una baja de 7% en el transcurso de febrero, y de 2% en el balance de 2026. En el exterior, el índice tecnológico Nasdaq restaba 1,4% y el Dow Jones de industriales subía 0,6% en Wall Street.

Esta semana, la renuncia del titular del ente de estadísticas INDEC, Marco Lavagna, y la postergación en la puesta en marcha de una fórmula actualizada para medir la inflación, resonaron en el mercado financiero doméstico, con un ligero impacto en el riesgo país e intrigas entre los analistas.

Lavagna dejó el Instituto Nacional de Estadística y Censos porque el Gobierno libertario de Javier Milei retrasa la puesta en marcha de una medición actualizada de la inflación mensual, que genera un índice superior al que rige actualmente con base en 2004, según fuentes de mercado.

“Es una mala noticia, en todo sentido”, sintetizó como impacto el economista Gabriel Caamaño.

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la medida de mantener el viejo sistema inflacionario con el argumento en que primero se debe estabilizar la subida mensual de precios.

“Costó mucho retomar la credibilidad estadística y por eso lo actual es una pésima señal, reaparecen las dudas de que el Gobierno interfiera otra vez en los datos estadísticos”, comentó a Reuters el economista Marcelo Rojas.

Desde el oficialismo se espera que la inflación de enero ronde el 2,5%, contra el 2,8% de diciembre y alrededor del 3,2% si se tomara una base actualizada para el IPC (Índice de Precios al Consumidor), dato que se reportará la próxima semana.

“El Gobierno decidió ahora postergar la introducción del nuevo índice inflacionario (base 2017). La salida de Lavagna del INDEC fue vista como una decisión controvertida y fue rápidamente reemplazado por Pedro Lines, hasta ahora director técnico del Instituto”, comentó el agente de liquidación y compensación Max Capital.

Durante las presidencias de Cristina Kirchner (2007-2015), la tergiversación del IPC terminó en la Justicia y con funcionarios sancionados.

Además, el Gobierno se comprometió a enfrentar los vencimiento de deuda con respaldo de activos del Estado, dentro de un ambicioso esquema de privatizaciones de empresas púbicas, para no tener que depender de nueva refinanciación, con la idea de generar liquidez a favor del fondeo de empresas privadas.

Las emisiones primarias de Fideicomisos Financieros (FF) y Obligaciones Negociables (ON) en Argentina superaron en 2025 los 20.250 millones de dólares, convirtiéndose en el año de mayor volumen de colocaciones en al menos los últimos 10 años, reportó PwC Argentina.

En el mercado de cambios toma protagonismo la participación del Banco Central, entidad que acumula compras por más de 1.200 millones de dólares en 2026.

El ministro Caputo sostuvo que si no fuera por el accionar del BCRA, quien busca reforzar sus reservas, el tipo de cambio se apreciaría actualmente hacia la zona de los 1.300 pesos por dólar.

Las liquidaciones de exportaciones del sector agrícola -granos y derivados industriales- totalizaron 1.850 millones de dólares en enero, con una caída del 10,8% respecto del mismo mes del año anterior y un aumento del 82% desde diciembre pasado.