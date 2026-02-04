La dicotomía en la Feria de Capital: hubo un sube y baja de precios con una verdura clave, tras el temporal

En medio del impacto que dejaron las recientes tormentas en la producción hortícola de San Juan , la papa se convirtió en un reflejo de la incertidumbre que atraviesa el mercado. Mientras algunos puesteros optaron por bajar los precios para sostener las ventas, otros se vieron obligados a aumentarlos debido al encarecimiento del producto en origen, generando un escenario de contrastes en la Feria de la Capital .

José Aciar, uno de los puesteros consultados por Tiempo de San Juan, explicó que decidió reducir el valor del producto para no perder clientela. “Hay que tener margen y no subir todos los precios de golpe. La semana pasada cobramos dos kilos de papa a $1.500 y ahora los vendemos a $1.000. Hay veces que hay que bajar precios para no perder clientela”, sostuvo.

Sin embargo, la realidad no fue la misma en todos los puestos. Otros comerciantes indicaron que debieron aplicar incrementos debido a que la bolsa de papa pasó de $12.000 a $15.000, una suba que atribuyeron a los efectos de los temporales en las zonas productivas. Esa diferencia en los costos se trasladó a los mostradores y derivó en precios dispares para un mismo producto.

Los registros de la semana pasada reflejan esa variabilidad. El kilo de papa se vendía entre $750 y $1.000 en la Feria de Capital, valores que ahora muestran cambios según la estrategia de cada comerciante y el costo de reposición.

Este comportamiento irregular se da en un contexto más amplio de subas en frutas y verduras tras las tormentas con granizo que afectaron a distintas zonas de la provincia. Productos como el tomate y las verduras de hoja fueron los más golpeados, con aumentos que en algunos casos se duplicaron en pocos días, mientras los puesteros reconocen que el consumo se volvió más cauteloso y que los clientes compran solo lo necesario.

Desde el sector productivo, advierten que los daños en los cultivos fueron severos, especialmente en departamentos clave como Pocito, Rawson, 9 de Julio y Zonda, lo que anticipa un escenario de menor oferta y precios inestables en las próximas semanas.