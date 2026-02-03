Ingresos Brutos: suben las escalas para todas las categorías, pero el agro mantiene beneficios hasta julio

El Gobierno provincial actualizó los montos del Régimen Simplificado Provincial del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para aggionarse a los parámetros fijados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Sin embargo, la resolución otorga beneficios fiscales específicos a sectores vulnerables y al ámbito agropecuario, debido a la situación de emergencia económica y climática que atraviesa la región. La medida impacta a sectores de la sociedad que se encuentran bajo el régimen del Monotributo y rige a partir del 1 de febrero del 2026.

El Régimen Simplificado Provincial establece un importe fijo mensual que sustituye íntegramente la determinación, liquidación y pago de Ingresos Brutos, eliminando la obligación de presentar declaraciones jurada, el cual se estructura sobre las mismas categorías del Monotributo Nacional.

La normativa establece que por el impacto de la Emergencia Hídrica (Ley N° 2798-L), la Emergencia Climática y Agropecuaria (Ley N° 2741-P) y la declaración nacional de emergencia para explotaciones frutihortícolas se llevará a cabo un alivio fiscal para el agro que se extenderá hasta el 1 de julio del 2026. De esta manera, solo deberán abonar el monto correspondiente a la Categoría A hasta la fecha mencionada.

Por otra parte, el documento establece que aquellos que se encuentren adheridos al Régimen de Inclusión Social, Promoción del Trabajo Independiente y Monotributo Social quedan obligados únicamente al pago del importe de la Categoría A.

De acuerdo a la resolución, los montos por categoría quedan de la siguiente manera: