martes 3 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impuestos

Ingresos Brutos: suben las escalas para todas las categorías, pero el agro mantiene beneficios hasta julio

La resolución señaló que percibirán el alivio fiscal considerando el contexto de emergencia hídrica y la Ley Emergencia Climática y Agropecuaria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
centro civico

El Gobierno provincial actualizó los montos del Régimen Simplificado Provincial del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para aggionarse a los parámetros fijados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Sin embargo, la resolución otorga beneficios fiscales específicos a sectores vulnerables y al ámbito agropecuario, debido a la situación de emergencia económica y climática que atraviesa la región. La medida impacta a sectores de la sociedad que se encuentran bajo el régimen del Monotributo y rige a partir del 1 de febrero del 2026.

Lee además
Los niveles de agua en los diques ubicados sobre el Río San Juan están bajas. 
Alerta hídrica

Diques y río, en baja: el preocupante balance veraniego del agua en San Juan
tras las tormentas, los precios del tomate y las verduras verdes llegaron a duplicarse en san juan
Impacto económico

Tras las tormentas, los precios del tomate y las verduras verdes llegaron a duplicarse en San Juan

El Régimen Simplificado Provincial establece un importe fijo mensual que sustituye íntegramente la determinación, liquidación y pago de Ingresos Brutos, eliminando la obligación de presentar declaraciones jurada, el cual se estructura sobre las mismas categorías del Monotributo Nacional.

La normativa establece que por el impacto de la Emergencia Hídrica (Ley N° 2798-L), la Emergencia Climática y Agropecuaria (Ley N° 2741-P) y la declaración nacional de emergencia para explotaciones frutihortícolas se llevará a cabo un alivio fiscal para el agro que se extenderá hasta el 1 de julio del 2026. De esta manera, solo deberán abonar el monto correspondiente a la Categoría A hasta la fecha mencionada.

Por otra parte, el documento establece que aquellos que se encuentren adheridos al Régimen de Inclusión Social, Promoción del Trabajo Independiente y Monotributo Social quedan obligados únicamente al pago del importe de la Categoría A.

De acuerdo a la resolución, los montos por categoría quedan de la siguiente manera:

  • Categoría A: $11.000
  • Categoría B: $25.000
  • Categoría C: $38.000
  • Categoría D: $52.000
  • Categoría E: $65.000
  • Categoría F: $78.000
  • Categoría G: $90.000
  • Categoría H: $115.000
  • Categoría I: $174.000
  • Categoría J: $195.000
  • Categoría K: $223.000
Temas
Seguí leyendo

Wall Street oscila sin rumbo claro mientras el oro y la plata rebotan tras una caída récord

Dos empresarios mendocinos con peso en San Juan, divididos por los caños de Techint

Eskenazi responde a las acusaciones por el agua que inundó Zonda: qué dijo el empresario

Enero cerró con una caída del 7,6% en la recaudación y preocupa a provincias y al Gobierno

El Banco Central sigue comprando dólares y ya suma casi USD 1.200 millones en 2026

Asamblea viñatera caliente: hubo una discusión en el escenario y una entidad que se fue

Más de 300 viñateros sanjuaninos definieron los precios mínimos de la uva para no fundirse

Caja de Acción Social: un boom de remates de movilidades oficiales en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Jose Luis Manzano (izq) y Mauricio Badaloni: grieta entre empresarios con negocios en San Juan por la licitación del gasoducto Vaca Muerta. 
Licitación de Vaca Muerta

Dos empresarios mendocinos con peso en San Juan, divididos por los caños de Techint

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Emiliano Barrera (31) y Elías Daher (35).
Tribunales

Dos comerciantes fueron denunciados por estafa, arreglaron con las víctimas pero seguirán pegados a la Justicia

Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

En Cienaguita (Sarmiento) se encuentra el rincón que combina naturaleza, espiritualidad y aguas curativas: el Manantial Virgen de Lourdes,
Tiempo de Verano en SJ

El rincón sanjuanino de la sanación: agua curativa, religión y un portal energético en un solo lugar

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez
Exclusivo

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada
Urgente

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada

Te Puede Interesar

El robo ocurrió en la zona del barrio Del Bono Green.
Robo en vivienda

Una joven se fue de viaje y, a su regreso, descubrió que casi vaciaron su casa en Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una sanjuanina, parte del tribunal que condenó al ex juez Walter Bento por encabezar una red de coimas
Histórico veredicto

Una sanjuanina, parte del tribunal que condenó al ex juez Walter Bento por encabezar una red de coimas

Confirmado: el conductor de la Hilux que mató y se dio a la fuga en Chimbas, fue imputado por homicidio
Audiencia

Confirmado: el conductor de la Hilux que mató y se dio a la fuga en Chimbas, fue imputado por homicidio

Personal de Vilaidad provincia estra{a realizando obras en la Circunvalación. Imagen Ilustrativa. 
Servicio

Atención conductores: habrá un corte total en un trayecto clave de la Circunvalación por la realización de obras

La Montaña de la Paz es uno de los picos más visitados de Pedernal, en Sarmiento.
Tiempo de verano en San Juan

La Montaña de la Paz, la simbólica y erguida custodia del valle de Pedernal