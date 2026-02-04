miércoles 4 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados

Son al menos tres los fiscales que serán removidos de sus puestos para ocupar otros y así dar cumplimiento a la demanda de la fiscalía. Quiénes son y por qué motivo la alternación habría sido necesaria. A poco del final de la feria, el año arrancó movidito para el Fiscal General y los suyos.

Por Luz Ochoa
image

Desde que asumió como Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo Baigorrí marcó territorio y se apartó rápidamente de la figura de Eduardo Quattropani, no sólo porque borró a los supervisores de las unidades fiscales y armó un equipo con gente de su extrema confianza, sino porque en menos de un mes aplicó medidas concretas para el Ministerio Público y no le escapó a la polémica.

Lee además
tras acercar posicion con la corte y marcar el ritmo a los fiscales, baigorri retomo la senda de jimmy
Ministerio Público

Tras acercar posición con la Corte y marcar el ritmo a los fiscales, Baigorrí retomó la senda de 'Jimmy'
baigorri retomo el camino de quattropani y aplico mano dura en flagrancia
Ministerio Público

Baigorrí retomó el camino de Quattropani y aplicó "mano dura" en Flagrancia

Recién acabada la feria judicial y en el arranque del año, el jefe de los fiscales volvió a marcar el ritmo con cambios inesperados en las unidades fiscales y todo habría sido originado por una UFI en particular. Si bien las fuentes no detallaron de manera específica los motivos de las alteraciones, el contexto hace pensar que fue Flagrancia el disparador.

Es que la repartición encargada de la justicia exprés ya había dado señales de reorganización en el último tiempo. Fue a fines de diciembre, cuando se determinó que la jornada de trabajo debía ser hasta el sábado. De hecho, la medida fue comunicada a la prensa pues se la invitó a cubrir las audiencias programadas.

Por lo inusual de la decisión de Baigorrí, en ese entonces, se especuló con que correspondía al apuro que generaba el inicio de la feria. Sin embargo, una vez más, Flagrancia vuelve a estar en el foco de la novedad. Ahora, con un nuevo fiscal coordinador. Francisco Micheltorena, actual fiscal coordinador de la UFI de Delitos Especiales, fue designado para acompañar en la conducción a Virginia Branca.

Como consecuencia, el fiscal Alberto Martínez pasará al CAVIG y quien hoy encabeza dicha UFI, es decir, Roberto Ginsberg, será trasladado a Delitos Especiales. Por los casos de violencia de género más extremos y los femicidios, Ginsberg se convirtió en una figura clave dentro de la fiscalía. Junto a Claudia Ruíz, hace frente a la alta demanda de la UFI y, por ello, se estima que entró en la consideración para comandar la repartición que investiga los homicidios en la provincia.

A pesar de que el otro coordinador de Delitos Especiales, Iván Grassi, fue quien manejó los hilos en Flagrancia en sus comienzos, allá por 2017 junto a Adrián Riveros, la cúpula del Ministerio Público eligió a Micheltorena para hacerse cargo de la UFI que tiene como misión resolver los casos en tiempo récord. El sistema, que en agosto de este 2026 cumplirá 9 años de vigencia, marcó un antes y un después en la justicia local y significó el punto de partida hacia el mayor movimiento de la justicia penal en San Juan (al menos en su historia moderna): el Sistema Acusatorio Adversarial.

Si bien se desconoce si hubo conflictos con su organización interna y su respuesta en el servicio de justicia, Flagrancia ya venía dando de qué hablar en los últimos años y quien fogoneaba esa situación era el propio Jimmy Quattropani. Durante 2024, el entonces Fiscal General protagonizó duros cruces con la Corte por el funcionamiento limitado de Flagrancia.

Denunció reiteradamente que el sistema no trabajaba en horario vespertino, lo que generaba un “amontonamiento” de audiencias por la mañana y afectaba la capacidad investigativa de los fiscales. Los chispazos que se registraron derivaron en una serie de dimes y diretes entre el Ministerio Público y la oficina de comunicación de la Corte. Acusaciones de operaciones infantiles y denuncias cruzadas formaron parte del explosivo cruce de pesos pesados.

Sea cual sea la razón por la que Baigorrí y sus asesores tomaron la decisión de los cambios, los mismos causaron sorpresa en Tribunales y fueron el cometario en los pasillos, al punto que trascendió antes de que se haga efectiva la acción. Acorde lo señalaron las fuentes, está previsto que la modificación sea oficial el próximo viernes. Micheltornea mudará su despacho a la calle Maipú, Ginsberg desembarcará en el primer piso de calle Rivadavia y Martínez hará lo propio en la locación de Av. Alem.

Temas
Seguí leyendo

Quiénes son los tres "nuevos" funcionarios de Susana Laciar

Orrego inauguró la Liga Federal de Vóley 2026 en San Juan y destacó al deporte como política de Estado

Inédito: los fiscales de San Juan usarán chalecos antibala

UNSJ: qué empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada Escuela de Música

Bono de fin de año en San Juan: 10 municipios lo pagaron, 4 lo abonaron en cuotas y 5 no lo otorgaron

Renunció la directora del Museo Histórico Nacional, por la decisión de Milei de trasladar el sable corvo de San Martín

Gabinete nacional: cuánto cobrarán ministros y secretarios, tras los aumentos de más del 85%

Otro Concejo Deliberante de San Juan, en guerra judicial por la presidencia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
unsj: que empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada escuela de musica
Exclusivo

UNSJ: qué empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada Escuela de Música

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Dos policías de la División Criminalística toman huellas y rastros dentro del negocio donde se produjo el robo. Fotos de TIEMPO DE SAN JUAN. video
Robo millonario

Golpe boquetero: robaron 300 pares de zapatillas y vaciaron una tienda del centro de Villa Krause

Quién era el joven que murió tras descompensarse en una finca en Caucete
Dolor en las redes

Quién era el joven que murió tras descompensarse en una finca en Caucete

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo
Grave accidente

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo

El robo ocurrió en la zona del barrio Del Bono Green.
Robo en vivienda

Una joven se fue de viaje y, a su regreso, descubrió que casi vaciaron su casa en Rivadavia

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos
Clima

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos

Te Puede Interesar

Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados
Justicia

Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados

Por Luz Ochoa
Viñateros sanjuaninos alertaron al gobierno que, si no hay apoyo estatal, la cosecha podría verse seriamente afectada.
Con la vendimia encima

Para salvar la cosecha de uva: qué piden los viñateros sanjuaninos al gobierno

Ya se sabe cuándo volverá a funcionar el boleto escolar y docente gratuito en San Juan
Red Tulum

Ya se sabe cuándo volverá a funcionar el boleto escolar y docente gratuito en San Juan

Tensión en Casa Rosada: un policía federal armado se esposó a las rejas y denunció irregularidades en la fuerza
Protesta

Tensión en Casa Rosada: un policía federal armado se esposó a las rejas y denunció irregularidades en la fuerza

Intento de femicidio en Santa Lucía: el ataque fue por celos y delante de uno de los hijos en común con la víctima
Detalles reveladores

Intento de femicidio en Santa Lucía: el ataque fue por celos y delante de uno de los hijos en común con la víctima