Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados

Desde que asumió como Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan , Guillermo Baigorrí marcó territorio y se apartó rápidamente de la figura de Eduardo Quattropani , no sólo porque borró a los supervisores de las unidades fiscales y armó un equipo con gente de su extrema confianza, sino porque en menos de un mes aplicó medidas concretas para el Ministerio Público y no le escapó a la polémica.

Recién acabada la feria judicial y en el arranque del año, el jefe de los fiscales volvió a marcar el ritmo con cambios inesperados en las unidades fiscales y todo habría sido originado por una UFI en particular. Si bien las fuentes no detallaron de manera específica los motivos de las alteraciones, el contexto hace pensar que fue Flagrancia el disparador.

Es que la repartición encargada de la justicia exprés ya había dado señales de reorganización en el último tiempo. Fue a fines de diciembre, cuando se determinó que la jornada de trabajo debía ser hasta el sábado. De hecho, la medida fue comunicada a la prensa pues se la invitó a cubrir las audiencias programadas.

Por lo inusual de la decisión de Baigorrí, en ese entonces, se especuló con que correspondía al apuro que generaba el inicio de la feria. Sin embargo, una vez más, Flagrancia vuelve a estar en el foco de la novedad. Ahora, con un nuevo fiscal coordinador. Francisco Micheltorena, actual fiscal coordinador de la UFI de Delitos Especiales, fue designado para acompañar en la conducción a Virginia Branca.

Como consecuencia, el fiscal Alberto Martínez pasará al CAVIG y quien hoy encabeza dicha UFI, es decir, Roberto Ginsberg, será trasladado a Delitos Especiales. Por los casos de violencia de género más extremos y los femicidios, Ginsberg se convirtió en una figura clave dentro de la fiscalía. Junto a Claudia Ruíz, hace frente a la alta demanda de la UFI y, por ello, se estima que entró en la consideración para comandar la repartición que investiga los homicidios en la provincia.

A pesar de que el otro coordinador de Delitos Especiales, Iván Grassi, fue quien manejó los hilos en Flagrancia en sus comienzos, allá por 2017 junto a Adrián Riveros, la cúpula del Ministerio Público eligió a Micheltorena para hacerse cargo de la UFI que tiene como misión resolver los casos en tiempo récord. El sistema, que en agosto de este 2026 cumplirá 9 años de vigencia, marcó un antes y un después en la justicia local y significó el punto de partida hacia el mayor movimiento de la justicia penal en San Juan (al menos en su historia moderna): el Sistema Acusatorio Adversarial.

Si bien se desconoce si hubo conflictos con su organización interna y su respuesta en el servicio de justicia, Flagrancia ya venía dando de qué hablar en los últimos años y quien fogoneaba esa situación era el propio Jimmy Quattropani. Durante 2024, el entonces Fiscal General protagonizó duros cruces con la Corte por el funcionamiento limitado de Flagrancia.

Denunció reiteradamente que el sistema no trabajaba en horario vespertino, lo que generaba un “amontonamiento” de audiencias por la mañana y afectaba la capacidad investigativa de los fiscales. Los chispazos que se registraron derivaron en una serie de dimes y diretes entre el Ministerio Público y la oficina de comunicación de la Corte. Acusaciones de operaciones infantiles y denuncias cruzadas formaron parte del explosivo cruce de pesos pesados.

Sea cual sea la razón por la que Baigorrí y sus asesores tomaron la decisión de los cambios, los mismos causaron sorpresa en Tribunales y fueron el cometario en los pasillos, al punto que trascendió antes de que se haga efectiva la acción. Acorde lo señalaron las fuentes, está previsto que la modificación sea oficial el próximo viernes. Micheltornea mudará su despacho a la calle Maipú, Ginsberg desembarcará en el primer piso de calle Rivadavia y Martínez hará lo propio en la locación de Av. Alem.