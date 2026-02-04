miércoles 4 de febrero 2026

Modernización

En San Juan, se viene la IA a las aulas: los ejes del plan educativo 2026

En las escuelas de San Juan se están implementando y planificando diversas iniciativas relacionadas con la tecnología y la inteligencia artificial (IA), enfocadas tanto en la dotación de recursos como en la formación pedagógica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El escenario educativo de San Juan para este 2026 se presenta como un escenario de innovación donde la tecnología y la pedagogía se unirán para modernizar las aulas. Al menos, así lo planteó la ministra de Educación provincial, Silvia Fuentes, quien adelantó que se delineó una política educativa para este año que pone el foco en la continuidad de la entrega de herramientas digitales y la formación continua frente a los desafíos de la modernidad. Tras una reunión con el gobernador Marcelo Orrego, la funcionaria confirmó que se pondrá "toda la fuerza" al programa de dotación tecnológica, entendiendo que el acceso a dispositivos es hoy una necesidad básica para el desarrollo académico.

Uno de los pilares de esta gestión es el programa "Maestro de América", mediante el cual ya se han distribuido 25.000 computadoras en la provincia el año pasado. Para este ciclo lectivo, el objetivo principal es alcanzar a los alumnos de quinto grado, dado que los estudiantes que el año anterior cursaron sexto y ahora ingresan al nivel secundario ya cuentan con sus equipos.

Fuentes destacó que el horizonte es ambicioso, ya que evalúan incluir a otras franjas de la escuela secundaria, una decisión que depende directamente de la disponibilidad de recursos económicos. Además, se está haciendo un relevamiento para extender este beneficio a docentes de educación especial, de especialidades y de educación inicial.

Para la cartera educativa, la entrega de netbooks no es un hecho aislado, sino que forma parte de una "propuesta pedagógica integrada" que prioriza la alfabetización como base fundamental. La ministra analizó este martes, en diálogo con Radio Colón, que en el primer ciclo de la primaria los niños deben enfocarse en comprender lo que leen, puesto que "si no comprenden lo que leen, no van a poder tampoco trabajar en la computadora luego". El plan busca garantizar que el niño sanjuanino no quede rezagado frente a cualquier otro estudiante del país en cuanto a capacitación en nuevas tecnologías.

En este contexto, la Inteligencia Artificial (IA) adquiere un rol protagónico. Fuentes comentó que esta tecnología "ya es algo que está en nuestras instituciones" y que, a menudo, los alumnos poseen un dominio superior al de los adultos sobre el tema. Por eso, el Ministerio ya empezó un proceso intensivo de capacitación para docentes en IA para dotarlos de estrategias que permitan usar esta herramienta a su favor. No obstante, la ministra destacó que se mantiene una postura humanista respecto al futuro del aula: "La inteligencia artificial nunca va a reemplazar un docente; la educación y el aprendizaje lo entendemos desde el amor, desde el vínculo y desde la humanidad que se da entre un docente y un alumno".

Paritaria y calidad educativa

Más allá de la vanguardia tecnológica, Fuentes destacó el diálogo constante con los gremios y la implementación de programas de refuerzo escolar. El 6 de febrero está previsto el primer encuentro paritario del año con AMET, UDA y UDAP para discutir no solo la recomposición salarial, sino también lo que la ministra denomina la "paritaria pedagógica".

En este marco, se trabaja intensamente en las titularizaciones para los niveles secundario y superior, con el objetivo de que hacia el año 2027 este proceso sea automático para quienes cumplan los requisitos, brindando estabilidad y previsibilidad a la carrera docente.

Por otro lado, la funcionaria orreguista remarcó que el ciclo lectivo se apoya en programas consolidados como "Comprendo y Aprendo" y el "Plan de Alfabetización", los cuales buscan transformar la experiencia en la escuela secundaria.

Precisó que como complemento a la actividad regular, el programa de apoyo escolar gratuito demostró ser un recurso clave para las familias sanjuaninas, logrando que en diciembre el 79% de los alumnos presentados aprobaran sus materias pendientes. Con sedes en diversos departamentos y la reciente incorporación de la Dirección de la Juventud para ampliar cupos, la provincia busca asegurar un acompañamiento integral para que los estudiantes puedan continuar sus trayectorias escolares con éxito.

