Las imágenes de los 26 cardenales amarillos que fueron rescatados en San Juan

Las aves que fueron rescatadas en Rawson tras un importante operativo entre Ambiente y la Policía Ecológica.

Luego de conocerse detalles del operativo que terminó con un sujeto detenido por tráfico ilegal de fauna silvestre y dos armas de fuego que no contaban con habilitaciones, las autoridades de Ambiente ofrecieron nueva información sobre el hecho y mostraron las imágenes de las aves que fueron puestas a resguardo.

Este fin de semana El volcán Kilauea vuelve a rugir en Hawái con una nueva erupción: las impactantes imágenes

“Tras una investigación llevada adelante por la Secretaría de Ambiente, un allanamiento permitió recuperar aves protegidas y secuestrar armas de fuego sin habilitación, en un nuevo golpe al tráfico ilegal de fauna silvestre en San Juan”, indicaron desde el organismo.

image

Al mismo tiempo recordaron que el allanamiento se desarrolló en Rawson y que permitió el rescate de 26 cardenales amarillos y 1 benteveo, además del secuestro de dos armas de fuego que no contaban con las habilitaciones correspondientes (fusil 7,65 modificado a 7,62 y una carabina súper Batan 54 calibre 22 largo semi automática).

“El procedimiento fue el resultado de una investigación previa realizada por la Secretaría de Ambiente, a través de su área de Flora y Fauna, y se llevó a cabo con la colaboración de la Policía Ecológica, en el marco de un operativo autorizado por la Justicia”, destacaron.

image

Cabe recordar que, el cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) es una de las aves más amenazadas de la Argentina y se encuentra categorizado en Peligro de Extinción, principalmente a causa de la captura ilegal para su comercialización. Su extracción del ambiente natural genera un grave impacto en los ecosistemas y compromete la conservación de la biodiversidad.

Como consecuencia, durante el allanamiento se constató el incumplimiento de la Ley Provincial 606-L y de la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, que prohíben la captura, tenencia y comercialización de animales silvestres sin la debida autorización. En este sentido, la Secretaría de Ambiente actúa como órgano de aplicación, con la responsabilidad de prevenir, controlar y sancionar este tipo de delitos ambientales.

image

Además, intervino la justicia a través de Flagrancia, quedando el infractor con arresto domiciliario hasta tanto se realice el proceso judicial correspondiente.

Para finalizar, recordaron que, ante situaciones de captura, tenencia o comercialización ilegal de fauna silvestre, la comunidad puede comunicarse al 4305057, recordando que la denuncia es confidencial y constituye una herramienta clave para proteger el patrimonio natural de San Juan.