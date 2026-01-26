El volcán Kilauea vuelve a rugir en Hawái con una nueva erupción: las impactantes imágenes

El volcán Kilauea, ubicado en la isla de Hawái, volvió a entrar en erupción y las fuentes de lava alcanzaron hasta 480 metros.

El volcán Kilauea, ubicado en la isla de Hawái, volvió a entrar en erupción este sábado al iniciar un nuevo episodio eruptivo en el cráter Halemaumau, lanzando columnas de lava y humo a gran altura. De acuerdo con el USGS, las fuentes de lava alcanzaron hasta 480 metros, mientras se reportó caída de ceniza en zonas alejadas del volcán.

La erupción número 41 del Kilauea comenzó a las 11:10 de la mañana, hora local, y se extendió por más de ocho horas, finalizando a las 7:29 de la tarde. Durante este episodio, la actividad volcánica estuvo acompañada por una intensa sismicidad, y las fuentes de lava alcanzaron su punto máximo poco después de iniciarse la actividad tanto en el ala sur como en la norte del cráter, señaló el USGS.

Este evento forma parte de una serie de erupciones episódicas que el volcán ha presentado desde el 23 de diciembre de 2024. Según los especialistas, cada episodio suele durar menos de 12 horas y está separado por pausas que pueden prolongarse por más de dos semanas. La caída de ceniza fue reportada en áreas distantes, aunque hasta el momento no se han registrado afectaciones mayores.

El USGS informó que el episodio 41 finalizó con una tasa promedio de efusión de 360 metros cúbicos por segundo y estimó que se expulsaron alrededor de 11 millones de metros cúbicos de lava, los cuales cubrieron entre el 80% y el 85% del suelo del cráter Halemaumau.

El antecedente más cercano se produjo el pasado 13 de enero, cuando se registró la primera erupción del volcán en 2026, con fuentes de lava que alcanzaron los 200 metros de altura. Actualmente, el Kilauea permanece bajo vigilancia y en nivel de alerta naranja, mientras no se observa actividad significativa en las zonas de la grieta este ni suroeste.

Considerado uno de los volcanes más activos del planeta, el Kilauea tiene una historia geológica de más de 700 mil años. Su erupción más extensa comenzó el 3 de enero de 1983 y, hasta enero de 2011, dejó un volumen estimado de 3.5 kilómetros cúbicos de lava, sumando más de 123 kilómetros cuadrados de nueva superficie a la isla.

De acuerdo con las proyecciones del USGS, el episodio eruptivo número 42 podría producirse dentro de dos o tres semanas, por lo que las autoridades mantienen un monitoreo constante del volcán.