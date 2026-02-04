Un conductor detuvo su vehículo en la calle Cipolletti y fue asaltado por dos ladrones

Un automovilista se detuvo por unos instantes en la conocida calle Cipolletti, en Chimbas, y terminó asaltado por dos jóvenes. Fue encañado con un arma de fuego y le quitaron todas sus pertenencias, incluso la llave de su vehículo.

La víctima fue un hombre de apellido Lezcano , de 44 años y con domicilio en Rawson, quien manifestó que salió ileso, pese al violento episodio. En el caso intervino personal de la Subcomisaría Cipolletti y la causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, bajo la calificación de robo agravado por el uso de arma de fuego.

El atraco callejero ocurrió en las primeros minutos del domingo último, cuando la víctima estacionó su Renault Duster sobre calle Cipolletti, frente al barrio Los Arenales. En ese momento, dos sujetos se le acercaron de manera sorpresiva y, tras exhibir un arma de fuego, le apuntaron directamente a la cabeza.

Según fuentes judiciales, los delincuentes le sustrajeron las llaves de la camioneta, un teléfono celular Motorola, la billetera con documentación personal y la suma de 20 mil pesos en efectivo. Luego del asalto, los ladrones se dieron a la fuga y hasta el momento no fueron identificados.