Casos en Rawson y Chimbas: dos ladrones detenidos por insólitos robos

Dos hechos delictivos ocurridos en distintos puntos de la provincia terminaron con dos hombres detenidos y puestos a disposición de Flagrancia.

El primer caso se registró en calle Agustín Gómez y Ruta 40, en el departamento Rawson. Allí, un joven de 21 años, identificado como Molina, fue aprehendido luego de ser acusado de robar un teléfono celular a un transeúnte.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 36ª, la víctima, un hombre de 50 años, circulaba en bicicleta cuando fue abordado por dos sujetos, quienes le sustrajeron el celular y escaparon del lugar. Tras un rápido operativo, los efectivos lograron detener a Molina y recuperar el teléfono, que quedó secuestrado.

El segundo episodio ocurrió en Chimbas, donde personal de la Comisaría 26ª detuvo a un hombre de 27 años, identificado como Yacante, cuando intentaba robar diferentes objetos.

El hecho tuvo lugar en calle Díaz y 25 de Mayo. Una mujer de 64 años denunció que el sospechoso intentaba llevarse 15 tubos metálicos y un tanque de combustible. Al arribar al lugar, los uniformados sorprendieron al sujeto en plena maniobra y procedieron a su detención.