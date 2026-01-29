Engañó a policías con datos falsos, pero lo descubrieron en Chimbas: era "El Angelito" y tenía pedido de captura

Policías de la Departamental N°2 y de la Unidad Operativa Chimbas Sur detuvieron este miércoles a un sujeto que tenía pedido de captura por una causa de lesiones investigada en UFI Genérica.

Según el parte policial, este sujeto hizo todo mal porque primero intento escapar y cuando lo atraparon dio datos falsos para que no puedan identificarlo. Su maniobra no funcionó porque la Policía ya sabía quién era, se trataba de Omar Ferreyra alias “El Angelito”.

Este hombre intentó huir por los fondos de casas ajenas, pero no lo logró. El mismo quedó detenido y puesto a disposición de UFI Genérica ya que cuenta con un pedido de captura vigente por una causa de lesiones donde él esta señalado como el autor. WhatsApp Image 2026-01-29 at 07.20.56

