martes 3 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Dolor en las redes

Quién era el joven que murió tras descompensarse en una finca en Caucete

Rodrigo Torres fue trasladado de urgencia al hospital, sufrió dos paros cardíacos y murió. Familiares y allegados lo despidieron con emotivos mensajes en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La muerte de un joven caucetero que se descompensó mientras trabajaba en una finca generó una fuerte conmoción en el departamento. Con el paso de las horas, comenzaron a conocerse detalles sobre su identidad y el dolor de su entorno, que se manifestó a través de sentidos mensajes en redes sociales.

Lee además
estaba cosechando con amigos en caucete, se descompenso y murio
Conmoción

Estaba cosechando con amigos en Caucete, se descompensó y murió
la joven que protagonizo un vuelco en el encon permanece grave y continuan los pedidos de cadenas de oracion
Preocupación

La joven que protagonizó un vuelco en El Encón permanece grave y continúan los pedidos de cadenas de oración

La víctima fue identificada como Rodrigo Torres, oriundo de Caucete. Tras conocerse la noticia, amigos y allegados expresaron su despedida en redes sociales con mensajes cargados de tristeza. “Con el dolor de mi alma hoy me toca despedirme de vos… me quedo con ese gran abrazo que me diste el viernes”, escribió uno de ellos. Otro mensaje lo recordó como “un gran amigo y gran persona”, y envió fuerzas a la familia Torres.

image

Según informaron fuentes policiales, el lunes se encontraba cosechando junto a amigos cuando sufrió una descompensación repentina. Fueron las personas que lo acompañaban quienes solicitaron asistencia médica de urgencia y lo trasladaron al Hospital César Aguilar.

En el nosocomio, el joven sufrió dos paros cardíacos y, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció. El caso quedó bajo investigación judicial para determinar con precisión las causas del deceso, aunque trascendió que Torres tenía antecedentes de problemas cardíacos.

Temas
Seguí leyendo

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma

El fin de un noviazgo y la obsesión de un joven que acabó en un femicidio seguido de suicidio en Chimbas

Un joven lucha por su vida tras ser agredido en Pinamar: dijeron que una patota lo atacó, pero había sido un amigo

Le dispararon y apuñalaron a un joven en el barrio Las Pampas

Video: una joven cantante sanjuanina la rompió en las calles porteñas y se hizo viral

Un coordinador de viajes, en la mira por un violento arrebato en Capital: una foto, la prueba clave

Dos comerciantes fueron denunciados por estafa, arreglaron con las víctimas pero seguirán pegados a la Justicia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

Imágenes dentro de Santa Sylvia: la foto muestra como el aluvión rompió las defensas que se elevaban por hasta 5 metros en esa parte de Zonda. 
Exclusivo

Eskenazi responde a las acusaciones por el agua que inundó Zonda: qué dijo el empresario

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez
Exclusivo

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez

En Cienaguita (Sarmiento) se encuentra el rincón que combina naturaleza, espiritualidad y aguas curativas: el Manantial Virgen de Lourdes,
Tiempo de Verano en SJ

El rincón sanjuanino de la sanación: agua curativa, religión y un portal energético en un solo lugar

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada
Urgente

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada

Te Puede Interesar

Un coordinador de viajes, en la mira por un violento arrebato en Capital: una foto, la prueba clave
¿Motochorro?

Un coordinador de viajes, en la mira por un violento arrebato en Capital: una foto, la prueba clave

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras las tormentas, los precios del tomate y las verduras verdes llegaron a duplicarse en San Juan
Impacto económico

Tras las tormentas, los precios del tomate y las verduras verdes llegaron a duplicarse en San Juan

Cierran nuevamente un tramo de la Ruta 141: hasta cuándo
Vialidad Nacional

Cierran nuevamente un tramo de la Ruta 141: hasta cuándo

Tras ser demandado por Lima, Vallejos aludió a temas políticos y recusó al juez de la causa
Disputa judicial

Tras ser demandado por Lima, Vallejos aludió a temas políticos y recusó al juez de la causa

Imagen archivo.
Subsecretaría de Trabajo

Nueva reunión entre el Gobierno sanjuanino y la empresa de seguridad que desvinculó a 118 empleados: continuarán las negociaciones