Quién era el joven que murió tras descompensarse en una finca en Caucete

La muerte de un joven caucetero que se descompensó mientras trabajaba en una finca generó una fuerte conmoción en el departamento. Con el paso de las horas, comenzaron a conocerse detalles sobre su identidad y el dolor de su entorno, que se manifestó a través de sentidos mensajes en redes sociales.

Preocupación La joven que protagonizó un vuelco en El Encón permanece grave y continúan los pedidos de cadenas de oración

Conmoción Estaba cosechando con amigos en Caucete, se descompensó y murió

La víctima fue identificada como Rodrigo Torres, oriundo de Caucete. Tras conocerse la noticia, amigos y allegados expresaron su despedida en redes sociales con mensajes cargados de tristeza. “Con el dolor de mi alma hoy me toca despedirme de vos… me quedo con ese gran abrazo que me diste el viernes”, escribió uno de ellos. Otro mensaje lo recordó como “un gran amigo y gran persona”, y envió fuerzas a la familia Torres.

image

Según informaron fuentes policiales, el lunes se encontraba cosechando junto a amigos cuando sufrió una descompensación repentina. Fueron las personas que lo acompañaban quienes solicitaron asistencia médica de urgencia y lo trasladaron al Hospital César Aguilar.

En el nosocomio, el joven sufrió dos paros cardíacos y, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció. El caso quedó bajo investigación judicial para determinar con precisión las causas del deceso, aunque trascendió que Torres tenía antecedentes de problemas cardíacos.