La joven que protagonizó un vuelco en El Encón permanece grave y continúan los pedidos de cadenas de oración

La situación de Evelyn Esquivel , la joven que resultó gravemente herida tras un vuelco ocurrido en la zona de El Encón , sigue generando preocupación entre familiares, amigos y allegados. A más de veinte días del siniestro vial, su estado de salud continúa siendo crítico y permanece internada en terapia intensiva.

El entorno de Esquivel le confirmó a Tiempo de San Juan que la joven “sigue grave”. De acuerdo con esa información, los médicos evalúan su evolución para determinar el momento adecuado para una intervención quirúrgica.

En paralelo, en las últimas horas comenzó a circular en redes sociales y grupos de WhatsApp un mensaje de oración, impulsado por su entorno más cercano, en el que se pide por su recuperación. El texto, cargado de fe y esperanza, convoca a una cadena de oración por la salud de la joven sanjuanina, en medio de la angustia que atraviesa su familia.

evelyn

El accidente y la investigación

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del lunes 12 de enero, en el kilómetro 443 de la Ruta 20, a unos 25 kilómetros del límite con San Luis. Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, el vehículo en el que viajaban tres personas protagonizó un vuelco tras perder el control, aunque las causas del siniestro fueron materia de análisis.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la conductora del automóvil manifestó que perdió el dominio del rodado, sin poder precisar los motivos. Entre las hipótesis iniciales, los investigadores señalaron la posibilidad de cansancio o una distracción al volante.

El caso despertó interrogantes en el entorno de la joven, particularmente por el tiempo transcurrido entre el accidente y la asistencia médica. Según indicaron fuentes judiciales, el siniestro ocurrió en una zona poco transitada y fue un automovilista quien auxiliò a los ocupantes del vehículo y los trasladó a un puesto policial para solicitar ayuda. Recién después se gestionó la llegada de la ambulancia y el posterior traslado al Hospital Rawson.

Desde la Fiscalía, el fiscal Sebastián Gómez aseguró que no existen elementos que permitan sospechar irregularidades y señaló que la UFI Delitos Especiales preservó las pruebas y continúa con las pericias correspondientes. Además, se aguardan los resultados de los estudios toxicológicos para determinar si hubo consumo de alcohol.

Según se informó oportunamente, Evelyn viajaba en el asiento trasero, dormida y sin cinturón de seguridad, lo que habría influido en la gravedad de las lesiones sufridas durante el vuelco.