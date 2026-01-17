Alerta por la peligrosa moda de viajar sin dormir después de las fiestas: el caso sanjuanino que terminó en siniestro vial

El grave siniestro vial que dejó internada en estado crítico a la sanjuanina Evelyn Esquivel, de 30 años, puso bajo la lupa una conducta riesgosa que se repite entre jóvenes: viajar largas distancias sin dormir después de asistir a fiestas. Según las primeras versiones, los tres jóvenes que se trasladaban en el vehículo volvían desde Córdoba, tras una fiesta que habría terminado alrededor de la 1 de la madrugada, y todo indica que emprendieron el regreso sin descansar.

Desde hace varios años, es habitual que jóvenes sanjuaninos viajen a fiestas de música electrónica en provincias como Córdoba o Mendoza. Muchas veces, para evitar pagar alojamiento, esperan a que termine el evento y regresan de inmediato en vehículos particulares: algunas veces sin dormir, otras con apenas unas pocas horas de descanso. Aunque no está confirmado que en el caso de Esquivel el siniestro se haya producido porque la conductora se quedó dormida, lo cierto es que esta práctica genera cada vez más preocupación entre las autoridades.

El hecho ocurrió el lunes 12 de enero, alrededor de las 6 de la mañana, sobre la Ruta Nacional 20, a la altura del kilómetro 443, en la zona de El Encón, a unos 25 kilómetros al este del límite con San Luis. El vehículo involucrado fue un Peugeot 208 que transportaba a tres personas: Evelyn Esquivel, Nilson Molina (30) y Mariana Daniela Páez Atencio (33).

Las principales dudas surgieron desde el entorno de Evelyn Esquivel, la única ocupante que sufrió lesiones graves. Sus familiares aseguraron que no saben qué pasó entre las 6 y las 9.30 de la mañana, y que desconocen si recibió atención médica durante ese lapso. También dijeron no tener claro quién conducía en el momento del siniestro y remarcaron que los dos amigos que viajaban con ella recién se comunicaron cuando el caso tomó estado público y se viralizó en redes sociales.

El fiscal Sebastián Gómez dejó entrever que no hay nada irregular alrededor del caso y aseguró que los peritos y el personal de la UFI Delitos Especiales tomaron todas las medidas necesarias para preservar las pruebas. Además, explicó que esperan la evolución de Evelyn Esquivel, quien despertó luego de pasar varios días en coma inducido.

Fuentes judiciales señalaron que inicialmente hubo dudas sobre quién manejaba. Primero se afirmó que el conductor era Nilson Molina, pero luego declaró Mariana Daniela Páez Atencio y desmintió esa versión. Confirmó que el vehículo es de su propiedad y que ella iba al volante.

Aunque todavía no está probado que la falta de sueño haya sido la causa directa del siniestro, el caso reavivó abrió el debate sobre los riesgos de manejar sin descansar, especialmente después de eventos que se extienden durante toda la noche. Desde el ambiente de las fiestas electrónicas aseguran que esta modalidad de “ir y volver en el día” es muy común, pero especialistas y autoridades advierten que conducir sin dormir puede ser tan peligroso como hacerlo bajo los efectos del alcohol.