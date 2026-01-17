sábado 17 de enero 2026

Chimbas

Pasará 8 meses en el Penal por arrastrar a una mujer de los pelos para robarle el celular

Un delincuente reincidente recibió una nueva condena por robo. Esta vez fue en el interior del barrio Los Pinos, donde asaltó a una mujer que esperaba el colectivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Motochorro atrapado en Rivadavia.



Un delincuente identificado como Agustín Exequiel González fue condenado a pasar 8 meses de prisión en el Penal de Chimbas luego de haber asaltado violentamente a una mujer.

El episodio ocurrió en el interior del barrio Los Pinos, en Chimbas en octubre del 2025. Allí, una chica estaba esperando el colectivo de la Red Tulum sobre calle Manzini, cuando fue abordada por González y un cómplice a bordo de una moto. El ladrón la agarró del cabello, la tiró al piso y la arrastró varios metros para poder quedarse con el celular Samnsung A21S de la víctima.

Tras el ataque, ambos motochorros se dieron a la fuga, pero los vecinos lograron interceptar a González en la zona de la plaza Fragata. La dueña del teléfono logró reconocerlo, pero antes de que llegara la policía, los familiares del delincuente atacaron a los vecinos para que él pudiera escapar. Sin embargo, de entre sus prendas, lograron sacarle un DNI con el que luego sería identificado por la Policía.

Tras un allanamiento, González fue detenido y quedó alojado en el Servicio Penitenciario Provincial. Esta semana, el juez Mariano Carrera, homologó el juicio de acuerdo abreviado que el acusado ya había aceptado previamente.

Así las cosas, González, quedará preso en el Penal hasta que la sentencia quede firme porque, además, se lo declaró reincidente, ya que había recibido otra condena por robo agravado con arma en el año 2018.

Temas
